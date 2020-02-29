Политика
РИА НовостиУкраинский писатель предупредил, что страна «станет русской»
Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства. Такое мнение журналу "Новое время" высказал писатель Тарас Прохасько.
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Музыка
Воронежский мальчик заплакал на шоу «Голос. Дети»
Происшествия
В московской кальянной полицейские задержали 70 человек
Во время рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве полицейские задержали 70 человек.
Общество
В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
Происшествия
Обвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»
Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством.
Футбол
«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Гранадой»
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Происшествия
Дочь Спилберга арестовали за домашнее насилие
Дочь режиссера Стивена Спилберга Микаэла была арестована за домашнее насилие.
Общество
Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве
Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.
Происшествия
Четыре человека пострадали в банном комплексе в Москве
Космос
Китайский зонд исследовал грунт обратной стороны Луны
Китайский зонд "Чанъэ-4" провёл анализ почвы обратной стороны Луны. Результаты исследований опубликованы в журнале Science Advances.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Гаджеты
Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12
Инсайдеры назвали список смартфонов Xiaomi, которые будут оснащены Android MIUI 12.
Общество
Yle (Финляндия): насколько хорошо мы знаем нашего соседа Сергея? Проверьте свои знания о русских мужчинах (Yle)
В честь Дня защитника Отечества финская телерадиокомпания «Юле» (Yle) составила тест на проверку наших знаний о российских мужчинах.
Футбол
«Ростов» не смог обыграть «Ахмат» в Грозном
«Ростов» сыграл вничью на выезде с «Ахматом». Хозяева поля сравняли счёт с пенальти. Первый тайм обе команды осторожничали.
Авто
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.
Религия
Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Майя Донцова перенесла экстренную операцию
Звезда "Дома-2" Майя Донцова перенесла экстренную операцию Напомним, что в прошлом году в жизни Майи Донцовой случилось знаменательное событие: она вышла замуж.
Гаджеты
Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro представят 5 марта
Официальная презентация смартфонов Realme 6, Realme 6Pro и Realme 6i запланирована на 5 марта.
Политика
Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию
Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан.
Культура
Объявлен состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ
Армия и оружие
Турция созвала заседание НАТО по ситуации в сирийском Идлибе
НАТО по запросу Турции проведёт консультации по ситуации в сирийском Идлибе после того, как турецкие военнослужащие попали под обстрел.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Общество
Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей
До вывоза всех россиян из Южной Кореи, в которой началась новая вспышка коронавируса, «Аэрофлот» будет летать в страну, а «Аврора» работать в режиме чартерных рейсов.
Футбол
Матч «Хоффенхайм» — «Бавария» был прерван из-за беспорядков на трибуне
Футбольный матч 24-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" – "Бавария" был прерван из-за беспорядков, возникших на трибуне болельщиков мюнхенского клуба, сообщается в официальном Twitter "Баварии".
Энергетика
SOCAR подтвердила поставку одного танкера нефти Белоруссии
Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.
Авто