Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский писатель предупредил, что страна «станет русской»

Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства. Такое мнение журналу "Новое время" высказал писатель Тарас Прохасько.
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Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»

РИА Новости12:32

Украинский писатель заявил, что его страна станет русской

URA.Ru14:27

Украинский писатель заявил, что его страна скоро станет «русской»

Московский Комсомолец14:08

Украинский писатель предрек Украине превращение в «русскую страну»

Взгляд.ру13:38

Украинский писатель опасается, что его страна станет русской

Комсомольская правда14:16

Украинский писатель заявил о сильной зависимости республики от России

News.ru13:13

Украинский писатель пожаловался на сильную зависимость от России

Известия16:40
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
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«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Гранадой»

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Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

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Дочь Спилберга арестовали за домашнее насилие

Дочь режиссера Стивена Спилберга Микаэла была арестована за домашнее насилие.
Газета.Ru 17:25
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Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве

Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.
ТАСС 09:41
Происшествия

Четыре человека пострадали в банном комплексе в Москве

Московский Комсомолец вчера в 13:21
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Китайский зонд исследовал грунт обратной стороны Луны

Китайский зонд "Чанъэ-4" провёл анализ почвы обратной стороны Луны. Результаты исследований опубликованы в журнале Science Advances.
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12

Инсайдеры назвали список смартфонов Xiaomi, которые будут оснащены Android MIUI 12.
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В честь Дня защитника Отечества финская телерадиокомпания «Юле» (Yle) составила тест на проверку наших знаний о российских мужчинах.
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«Ростов» не смог обыграть «Ахмат» в Грозном

«Ростов» сыграл вничью на выезде с «Ахматом». Хозяева поля сравняли счёт с пенальти. Первый тайм обе команды осторожничали.
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В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта

В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.
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Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
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Звезда «Дома-2» Майя Донцова перенесла экстренную операцию

Звезда "Дома-2" Майя Донцова перенесла экстренную операцию Напомним, что в прошлом году в жизни Майи Донцовой случилось знаменательное событие: она вышла замуж.
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Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro представят 5 марта

Официальная презентация смартфонов Realme 6, Realme 6Pro и Realme 6i запланирована на 5 марта.
ToDay News Ufa 05:26
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Украинские националисты распылили газ в здании Винницкого суда

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Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан.
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Объявлен состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ

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Турция созвала заседание НАТО по ситуации в сирийском Идлибе

НАТО по запросу Турции проведёт консультации по ситуации в сирийском Идлибе после того, как турецкие военнослужащие попали под обстрел.
RT на русском вчера в 02:26
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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

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Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей

До вывоза всех россиян из Южной Кореи, в которой началась новая вспышка коронавируса, «Аэрофлот» будет летать в страну, а «Аврора» работать в режиме чартерных рейсов.
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Футбол

Матч «Хоффенхайм» — «Бавария» был прерван из-за беспорядков на трибуне

Футбольный матч 24-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" – "Бавария" был прерван из-за беспорядков, возникших на трибуне болельщиков мюнхенского клуба, сообщается в официальном Twitter "Баварии".
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SOCAR подтвердила поставку одного танкера нефти Белоруссии

Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.
РИА Новости 26 февраля в 10:43
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