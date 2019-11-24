Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков. Об этом в эфире YouTube-канала InterVizor заявил экс-депутат Рады Евгений Балицкий. Он резко раскритиковал госпереворот в 2014 году, который в Киеве называют "революцией достоинства".

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Шоу-бизнес Яну Рудковскую «унизили» на гала-шоу в Михайловском театре Музыкальный продюсер Яна Рудковская во время посещений светских раутов всегда ждет особого отношения к своей персоне, однако организаторы гала-шоу в Михайловском театре не проявили к ней должного уважения и не пустили продюсера в партер к супругу — фигуристу Евгению Плющенко.

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Политика Депутат Госдумы ответил на слова главы генштаба Украины о Крыме Замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил высказывание начальника украинского Генштаба Руслана Хомчака, назвавшего Крым базой, «кошмарящей» европейские и североафриканские страны.

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Политика Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.

Армия и оружие Российский военный спутник сгорел в атмосфере Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.