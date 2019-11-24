Политика
РИА НовостиУкраинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков. Об этом в эфире YouTube-канала InterVizor заявил экс-депутат Рады Евгений Балицкий. Он резко раскритиковал госпереворот в 2014 году, который в Киеве называют "революцией достоинства".
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Политика
Временный президент Боливии подписала закон о всеобщих выборах
20 октября в Боливии начались протесты после подсчёта голосов на президентских выборах.
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую «унизили» на гала-шоу в Михайловском театре
Музыкальный продюсер Яна Рудковская во время посещений светских раутов всегда ждет особого отношения к своей персоне, однако организаторы гала-шоу в Михайловском театре не проявили к ней должного уважения и не пустили продюсера в партер к супругу — фигуристу Евгению Плющенко.
Армия и оружие
Командир подлодки «Юрий Долгорукий» получил орден Мужества
Прочие отличившиеся военнослужащие получили медали Жукова и Суворова.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе Линдеманна
Украинская певица Светлана Лобода приняла участие в съемках нового клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Политика
Депутат Госдумы ответил на слова главы генштаба Украины о Крыме
Замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил высказывание начальника украинского Генштаба Руслана Хомчака, назвавшего Крым базой, «кошмарящей» европейские и североафриканские страны.
Кино
Мединский допустил переносы премьер иностранных фильмов на Новый год
Российский министр культуры Владимир Мединский признался, что его ведомство имеет полномочия «развести» на новогодние каникулы премьеры российских и иностранных однотипных фильмов.
Политика
В Совфеде оценили новые санкции США против «Северного потока-2»
В Совете Федерации дали оценку намерениям США включить санкции против газопровода "Северный поток-2" в военный бюджет страны на 2020 год.
Политика
Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России
«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
Авто
Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России
Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Происшествия
Карантин объявлен в лицее Биробиджана
Гаджеты
Xiaomi анонсировала дрель-шуруповерт за 28 долларов c зарядкой от USB
Компания Xiaomi намеревается уже в скором времени выпустить дрель-шуруповерт.
Здоровье
ГИБДД по Саратовской области: Водители не должны сдавать экзамены при смене прав
Сегодня, 23 ноября, инспекторы УГИБДД по Саратовской области заверили жителей региона в том, что при замене прав водители не должны сдавать никаких экзаменов, а также в том, что для получения прав действительны медсправки, выданные до 22 ноября.
Политика
Пушков отреагировал на заявление Поклонской о Ротару и Катамадзе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее поддержавшей певицу Софию Ротару, чьи планы выступить в России раскритиковали в Совете Федерации.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Музыка
Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео с концерта в Иркутске
Певица Ольга Бузова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала видео с концерта, который прошёл 23 ноября в Иркутске.
Наука
Новая модель поможет спрогнозировать ряд солнечных явлений
Доктор Дженни Родригес (Jenny Rodriguez) из Космического центра Сколтеха вместе с коллегами из Германии и Бразилии разработали модель для оценки изменений беты плазмы в солнечной атмосфере.
Экономика
Банки обещают россиянам за биометрию снизить ставки по кредитам
Крупные российские банки могут снизить ставки по кредитам клиентам, которые сдали биометрию.
Здоровье
Ученый указал на симптомы гриппа, которые говорят о высоком риске умереть
От гриппа умирают, и потому важно уметь распознавать его особенно опасные симптомы, говорящие о развитии потенциально смертоносных осложнений.
Происшествия
Экс-глава Сибирского отделения РАН сообщил об обысках в доме
Речь идет о деле о превышении должностных полномочий, фигурантом которого проходит бывший заместитель Асеева Эдуард Скубеневский, который раньше занимал должность управделами сибирского отделения РАН.
Происшествия
Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
Экономика
Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава банка ВТБ Андрей Костин порекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Здоровье
Выявлено, обладатели какой группы крови наиболее подвержены раку
Врачи определили группу крови, которая неуязвима перед раком. Также медики раскрыли, обладатели какой из них более подвержены онкологии.
Политика
Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку
Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
Наука
Ученые назвали простой способ повышения самооценки
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Космос
Ученые обнаружили в метеоритах компоненты органической жизни
Исследователи, изучив состав обнаруженных метеоритов, не исключили, что благоприятные условия на нашей планете сложились именно благодаря падению космических тел.