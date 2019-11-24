Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков. Об этом в эфире YouTube-канала InterVizor заявил экс-депутат Рады Евгений Балицкий. Он резко раскритиковал госпереворот в 2014 году, который в Киеве называют "революцией достоинства".
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Украинский политик посоветовал властям своей страны навсегда забыть о Крыме и Донбассе

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Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

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