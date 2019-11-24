Политика
РИА НовостиУкраинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков. Об этом в эфире YouTube-канала InterVizor заявил экс-депутат Рады Евгений Балицкий. Он резко раскритиковал госпереворот в 2014 году, который в Киеве называют "революцией достоинства".
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Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
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Новые скриншоты Microsoft Flight Simulator
Разработчики Microsoft Flight Simulator опубликовали новые скриншоты игры. В симуляторе воссоздадут реальную карта всей планеты.
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В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
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Релиз The Witcher 3 на Switch способствовал росту доходов CD Projekt
По словам вице-президента и финансового директора CD Projekt Петра Нелюбовича, росту доходов компании, помимо прочего, способствовали первые поставки The Witcher 3: Wild Hunt для Nintendo Switch и рост выручки магазина GOG.
Политика
Украинский разведчик пять лет работал в руководстве ДНР
Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины рассекретило своего агента, который пять с половиной лет работал в Донбассе.
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В Румынии начался второй тур президентских выборов
Второй тур президентских выборов стартовал в воскресенье в Румынии.
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Как сообщает Telegram-канал "Стоит", цена 1 литра 98-го бензина на АЗС "Змачинский" достигла 70 рублей, за неделю стоимость топлива выросла сразу на 15 рублей.
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В Кабуле при взрыве автомобиля ООН погиб человек
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Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
О запуске МЦД в Москве сообщалось ранее, 21 ноября. Новое наземное метро объединяет формат пригородных электричек и столичного метро.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
Спорт
Россия проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу во втором своём матче на первенстве мира в Парагвае уступила соперникам из ОАЭ.
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Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми
Трех горняков, пропавших после задымления в нефтяной шахте в Коми, нашли живыми.
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Названы основные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях
Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
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В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле
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Первый канал вырезал из эфира шутку «Уральских пельменей»
Шутку команды «Уральские пельмени» удалили из программы «Встречи выпускников КВН» в эфире Первого канала.
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Футбол
Малком: «Получаю сообщения с просьбами вернуться в „Барселону“»
Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что болельщики «Барселоны» просят его вернуться в команду.
Армия и оружие
В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане
В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
Происшествия
Массовая драка дворников в центре Москвы попала на видео
Десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова в центре Москвы вечером в воскресенье, 24 ноября.
Футбол
Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку
Болельщики голландского клуба «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, призывают российского специалиста подать в отставку после серии неудовлетворительных результатов.
Музыка
Лобода появилась в клипе фронтмена Rammstein
Российско-украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
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Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
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Учёный Иван Пупырёв: «Русские выросли на слове „надо“»
Русский мозг для Минобороны США Елена Плотникова, "АиФ": Иван, ваша карьера по факту началась в Японии.
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
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