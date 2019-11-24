Политика
РИА НовостиУкраинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков. Об этом в эфире YouTube-канала InterVizor заявил экс-депутат Рады Евгений Балицкий. Он резко раскритиковал госпереворот в 2014 году, который в Киеве называют "революцией достоинства".
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Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Происшествия
В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане
В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
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Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку
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IPhone 12 Pro получит 6 ГБ ОЗУ, а iPhone SE 2 выйдет уже в марте
Базовая модель iPhone 12, как ожидается, будет иметь 4 ГБ ОЗУ.
Кино
Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле
Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
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Суперкомпьютер смоделировал эволюцию галактик и межгалактического газа
Притяжение галактик позволяет им с неизменным аппетитом поглощать и более мелких соседок, и обширные межгалактические облака газа.
Армия и оружие
В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане
В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Футбол
Дубль Аспаса помог «Сельте» обыграть «Вильярреал»
Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Пионе Систо и Яго Аспас, оформивший дубль.
Теннис
Сборная Испании сыграет с Канадой в финале Кубка Дэвиса
Сборная Испании по теннису победила Великобританию в полуфинале Кубка Дэвиса в Мадриде и вышла в финал соревнований.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения.
Общество
Для здоровья кишечника наиболее полезными фруктами являются груши
Груши являются хорошим источником клетчатки (2,7 г на 100 г) и высокоэнергетическим фруктом.
ЖКХ
В дома жителей Курска вернулось тепло
В Курске устранили порыв теплосети, из-за которого более трех с половиной тысяч человек с утра воскресенья, 24 ноября, оставались без отопления и горячей воды, передает телеканал "Россия 24".
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Культура
Умер украинский актер Давид Бабаев
Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».
Шоу-бизнес
Медведева поздравила свою маму с Днем Матери
Фигурное катание
Загитова заявила, что этап Гран-при в Японии стал для неё испытанием
Россиянка стала третьей на этапе Гран-при в Японии, что позволило ей квалифицироваться в финал серии, который пройдёт с 5 по 8 декабря.
Футбол
Президент «Оренбурга» прокомментировал возможный уход Федотова
Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера команды Владимира Федотова в другой клуб.
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую «унизили» на гала-шоу в Санкт-Петербурге
Рудковская заявила, что ложа является, разумеется, неплохим вариантом, однако она все равно уверена, что организаторы должны были подготовить ей кресло возле супруга, чтобы они не сидели вдалеке друг от друга.
Футбол
ЦСКА обыграл «Крылья Советов» без Гончаренко
Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Наука
Искусственный интеллект нашел новый геоглиф на плато Наска
С 2006 года ученые из Ямагатского университета (Япония) обнаружили более 100 новых геоглифов.
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Спорт
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку. Накануне его отстранили от должности.
Политика
Пушков прокомментировал поставку американского СПГ на Украину
Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Шоу-бизнес
Южнокорейская певица K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
В Сеуле на 29-м году жизни умерла известная южнокорейская певица К-рор Гу Хара сообщает издание Newsweek.
Космос
Установка зонда InSight возобновила буровые работы на Марсе
Специалистам миссии InSight удалось возобновить работу буровой установки HP3 на поверхности Марса.