Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков. Об этом в эфире YouTube-канала InterVizor заявил экс-депутат Рады Евгений Балицкий. Он резко раскритиковал госпереворот в 2014 году, который в Киеве называют "революцией достоинства".
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Бывший депутат Рады призвал Украину «забыть» о Крыме и Донбассе

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Экс-депутат Рады призвал Киев «забыть» о возвращении Донбасса и Крыма

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News.ru08:39

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

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