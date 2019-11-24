Политика
Lenta.ruУкраинцев призвали навсегда забыть про Крым и Донбасс
В 2018 году Балицкий сообщил, что провел часть своего отпуска в Крыму и расспрашивал местных жителей, почему они проголосовали за присоединение к России. В 2017 году депутат пригрозил покинуть Украину вместе со своим мажоритарным округом — городом Мелитополем Запорожской области.
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Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
Политика
Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересовано в приеме Украины в ряды альянса, поскольку это не понравится России.
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В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
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В Москве сегодня пройдет митинг против закона о домашнем насилии
Участники акции создали петицию, в которой говорится, что инициатива основана "на радикальной идеологии феминизма и ведет к разрушении семьи".
Политика
Поклонская ответила Пушкову на критику Ротару
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала решение украинской певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Футбол
Иванов: в ворота «Спартака» не назначили стопроцентный пенальти
Арбитр Николай Волошин не назначил очевидный пенальти в ворота московского "Спартака" в матче чемпионата России по футболу с екатеринбургским "Уралом", заявил РИА Новости президент "Урала" Григорий Иванов.
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Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Транспорт
Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»
Происшествия
Уральский банк извинился за выброшенные на улицу анкеты соискателей
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) извинился перед кандидатами на работу, анкеты которых были брошены на одной из улиц Екатеринбурга.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго
Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала
В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Авто
Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель
Происшествия
В Балакове две девочки провалились под лед. Одна погибла
Политика
Лавров рассказал об истории знаменитого советского мема в ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о "первом меме в кругах ООН", вспоминая советского дипломата Олега Трояновского.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Игры
Valve показали геймплей Half-Life: Alyx
Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Космос
«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде
Неизвестный ранее малый астероид, сопоставимый по размеру с челябинским метеоритом, приближается к Земле, сообщается на сайте «Роскосмоса».
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Наука
Экспериментальная вакцина против ВИЧ успешно вызвала иммунный ответ
Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса и некоммерческой организации исследований вакцин против ВИЧ (IAVI) смогли создать препарат, который воздействует на широкий спектр штаммов этого вируса.
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли два человека
Два человека погибли в перестрелке в центре Сухума, сообщили РИА Новости в МВД Абхазии.
Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.