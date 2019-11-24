В 2018 году Балицкий сообщил, что провел часть своего отпуска в Крыму и расспрашивал местных жителей, почему они проголосовали за присоединение к России. В 2017 году депутат пригрозил покинуть Украину вместе со своим мажоритарным округом — городом Мелитополем Запорожской области.

Украинцев призвали навсегда забыть про Крым и Донбасс

Политика Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересовано в приеме Украины в ряды альянса, поскольку это не понравится России.

Политика Поклонская ответила Пушкову на критику Ротару Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала решение украинской певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.

Футбол Иванов: в ворота «Спартака» не назначили стопроцентный пенальти Арбитр Николай Волошин не назначил очевидный пенальти в ворота московского "Спартака" в матче чемпионата России по футболу с екатеринбургским "Уралом", заявил РИА Новости президент "Урала" Григорий Иванов.

Шоу-бизнес Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.

Экономика В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.

Политика Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Игры Valve показали геймплей Half-Life: Alyx Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.

Наука Экспериментальная вакцина против ВИЧ успешно вызвала иммунный ответ Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса и некоммерческой организации исследований вакцин против ВИЧ (IAVI) смогли создать препарат, который воздействует на широкий спектр штаммов этого вируса.