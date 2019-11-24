Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинцев призвали навсегда забыть про Крым и Донбасс

В 2018 году Балицкий сообщил, что провел часть своего отпуска в Крыму и расспрашивал местных жителей, почему они проголосовали за присоединение к России. В 2017 году депутат пригрозил покинуть Украину вместе со своим мажоритарным округом — городом Мелитополем Запорожской области.
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