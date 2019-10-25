Политика

Вести.RuВести.RuУкраинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана. Инцидент произошел во время обсуждения ситуации на Донбассе. Вместо выступления по теме Трюхан заявил: "Нет смысла тратить энергию".
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Киевского политэксперта выгнали из студии на российском телевидении

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Украинского эксперта выпроводили из студии канала «Россия 1»

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Муж Скабеевой выгнал украинского политика из студии своего шоу, назвав его «бандеровцем»

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Ещё одного украинского эксперта выгнали из студии «России 1»

Life.ru18:25

Украинского политолога выгнали из телестудии на российском ТВ

Взгляд.ру16:10

"Безобразие происходит!": Попов выгнал из студии украинского эксперта

РИА Новости16:03

Украинский политолог поплатился за хамство

Вести.Ru15:33
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Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

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АиФ Урал 07:59
Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины

На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.
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Хотя есть вероятность, что это просто отблески от гладкой поверхности.Yutu-2 изо всех сил пытался поближе познакомиться со странным объектом, но это давалось ему тяжело, так как вещество находилось на дне кратера.
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Евгений Попов
Российский журналист
Российский телевизионный журналист и телеведущий. Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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