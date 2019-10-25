Политика
Вести.RuУкраинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана. Инцидент произошел во время обсуждения ситуации на Донбассе. Вместо выступления по теме Трюхан заявил: "Нет смысла тратить энергию".
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Происшествия
Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии
RT на русском вчера в 22:50
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести войска США из Германии
Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
Взгляд.ру вчера в 03:05
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
РИА Новости вчера в 12:50
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Финансы
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке
По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.
Интерфакс 24 октября в 18:36
Политика
Минюст США расследует обстоятельства возбуждения дела Бутиной
Министерство юстиции США начало проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело гражданки России Марии Бутиной.
RT на русском вчера в 22:10
Автоспорт
Феттель показал лучший результат во второй практике Гран-при Мексики
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал первым во второй практике перед этапом Гран-при "Формулы-1", который пройдет в мексике.
Газета.Ru вчера в 18:00
Политика
Палата представителей США получила полный доступ к докладу Мюллера
Суд удовлетворил запрос палаты представителей на получение доступа ко всем материалам доклада Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году.
РБК вчера в 21:41
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой «оторвались от папарацци» в розовой карете
Увидев отца с фотоаппаратом, дети дали по газам. «Мы оторвались от папарацци», - объявила Галкину Лиза, когда он подошел к беглецам.
Пятый канал вчера в 09:43
Политика
Соловьев объяснил, почему Ковтун пропал из эфиров
Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину отсутствия в эфире украинского политолога Вячеслава Ковтуна.
ФАН вчера в 18:41
Происшествия
Солдат застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье
Деловой квартал (Екатеринбург) вчера в 08:44
Гаджеты
Samsung извинился за сбои в работе сенсора телефонов
На минувшей неделе корпорация сделала обращение к владельцам телефонов марки Samsung с просьбой стереть из памяти смартфона старые отпечатки пальцев и прекратить на некоторое время использовать защитное покрытие для экранов, которые, как позже выяснилось, имеют способность нарушать работу сенсоров.
Актуальные Новости 23 октября в 13:32
Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Sunmag.me 23 октября в 11:08
Происшествия
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 10:27
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета вчера в 00:45
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Транспорт
Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу
ТАСС вчера в 17:15
Фигурное катание
Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе
Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:01
Политика
На Украине анонсировали перезапуск отношений с НАТО
Украина и НАТО вступят в новый формат отношений, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
РИА Новости вчера в 14:39
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.
ЦДИ ПО 23 октября в 02:24
Шоу-бизнес
Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик
Bimru.ru 23 октября в 09:45
Технологии
Представлен отечественный планшет с процессором «Эльбрус»
РЕН ТВ вчера в 19:12
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru 24 октября в 18:43
Общество
В Макгрегора во время публичной тренировки бросили бутылку
Отмечается, что бросивший бутылку человек был одним из гостей тренировки, доступ на которую был открыт журналистам и блогерам.
МК-Спорт вчера в 12:57
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
В "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) сообщили об изменениях в области пассажирских перевозок.
Российская газета вчера в 13:30