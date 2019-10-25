Политика
Вести.RuУкраинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана. Инцидент произошел во время обсуждения ситуации на Донбассе. Вместо выступления по теме Трюхан заявил: "Нет смысла тратить энергию".
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Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил в Вольфсбурге новый Volkswagen Golf восьмого поколения.
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Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
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Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.
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России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
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