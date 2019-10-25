Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана. Инцидент произошел во время обсуждения ситуации на Донбассе. Вместо выступления по теме Трюхан заявил: "Нет смысла тратить энергию".

Общество К приезду патриарха Кирилла на Станиславского заасфальтировали рельсы Прокладка нового полотна, благоустройство участка от Буденновского проспекта до переулка Семашко и другие работы стали завершающей стадией реконструкции Станиславского, Завершить проект планируется к 26 октября, то есть к приезду патриарха Кирилла.

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