Политика

Вести.RuВести.RuУкраинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана. Инцидент произошел во время обсуждения ситуации на Донбассе. Вместо выступления по теме Трюхан заявил: "Нет смысла тратить энергию".
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Украинский политолог поплатился за хамство

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Евгений Попов
Российский журналист
Российский телевизионный журналист и телеведущий. Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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