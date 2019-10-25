Политика
Вести.RuУкраинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана. Инцидент произошел во время обсуждения ситуации на Донбассе. Вместо выступления по теме Трюхан заявил: "Нет смысла тратить энергию".
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«Автомобилист» проиграл магнитогорскому «Металлургу» 0:3
Политика
Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Общество
Число жертв протестов в Ираке увеличилось до 30
В документе отмечается, что в результате беспорядков пострадали более 2,3 тыс. человек. Ранее сообщалось о 21 погибшем, 1779 пострадавших.
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Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с ЕАЭС
Премьер России Дмитрий Медведев обвинил США в инициации крупнейших торговых войн и дестабилизации системы международной торговли.
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
Политика
Министр экономики Японии подал в отставку из-за подкупа избирателей
В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Политика
Минюст США начал расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной
Министерство юстиции США начало проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело гражданки России Марии Бутиной и не имело ли тогда место нарушение законодательства.
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
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Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик
Авто
Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера
Производство полноприводного «рамника» на тульском заводе Haval могут наладить уже в 2020 году.
Политика
Депутаты Киевского горсовета попросили Зеленского уволить мэра Кличко
Депутаты Киевского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также премьер-министру страны и спикеру Верховной рады с просьбой уволить мэра столицы Виталия Кличко со второй занимаемой им должности главы Киевской городской государственной администрации.
Политика
75 лет назад Красная армия освободила Норвегию от нацистов
В Норвегии отмечают 75-ю годовщину освобождения воинами Красной армии севера страны от нацистской оккупации.
Общество
Суд удовлетворил иски Дерипаски к трем западным СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края признал недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, таким образом удовлетворив его иск о защите деловой репутации.
Музыка
Певец из Забайкалья прошёл слепые прослушивания шоу «Голос»
Певец из Забайкальского края Владимир Коновалов прошёл слепые прослушивания шоу «Голос» восьмого сезона, выпуск вышел в эфире 25 октября.
Космос
Основной прибор «Спектр-РГ» прислал первые полноценные снимки
Общество
Учителям из Самары запретили использовать Facebook и Gmail
Администрация Самары выпустила письмо с рекомендацией руководителям городских школ.
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
Политика
США частично приостановили полеты на Кубу
Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
Политика
Моралеса признали победителем на выборах президента Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес побеждает на президентских выборах в первом туре, который состоялся 20 октября, свидетельствуют финальные данные Высшего избирательного суда страны.
Происшествия
Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии
«В Пуровском районе на территории строящегося объекта недалеко от Нового Уренгоя происходит открытое горение здания общежития», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России.
Политика
Байден угрожает Путину и просит денег на свою избирательную компанию
Джозеф Байден выступил с обращением к американским избирателям, в котором в очередной раз обвинил Владимира Путина во вмешательстве в избирательный процесс в США и агрессии в адрес стран Восточной Европы.
Фигурное катание
Медведева не стала общаться с журналистами после короткой программы
Российская фигуристка Евгения Медведева проигнорировала общение с представителями прессы после короткой программы на этапе Гран-при в Келоуне - Skate Canada, сообщает Sport24.
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Космос
Астрономы КФУ следят за летящим к Земле астероидом
«Хотя 162082 (1998 HL1) относится к семейству потенциально опасных астероидов, но 25−26 октября этого года он пройдет достаточно далеко, в 6 миллионах километров от Земли (более 16 расстояний от Земли до Луны), поэтому никакой опасности для землян в этот раз он представлять не будет», — сообщил заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Ильфан Бикмаев.