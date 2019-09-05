Политика
РИА НовостиУкраинский политолог рассказал о страхах Зеленского
Украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится столкнуться с суровой реальностью. Об этом эксперт заявил в эфире телеканала ZIK.
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На Украине назвали Зеленского заложником виртуального мира: «Он раб лампы»
Московский Комсомолецвчера в 22:40
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 04:32, Вашингтон
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Происшествия
В Волгограде задержан 60-летний насильник детей
В ходе расследования был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 60-летний волгоградец.
МТВ онлайн 04:25
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Комсомольская правда вчера в 02:00
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Гаджеты
Western Digital готовит поставки жёстких дисков на 20 ТБ
Только вчера сообщалось о 16-терабайтных решениях Toshiba, а теперь стало известно, что Western Digital до конца года начнёт первые поставки флагманских жёстких дисков Ultrastar DC HC550 и Ultrastar DC HC650 по 18 и 20 ТБ соответственно.
Игромания.ру 04:14
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Армия и оружие
До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет
Вести.Ru вчера в 19:03
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Экономика
Сбербанк и McDonald’s заключили еще одно соглашение о партнерстве
Сбербанк и McDonald's заключили дополнительное соглашение в рамках стратегического партнерства, намерены развивать сотрудничество в сферах проектного финансирования, изучения потребительского рынка, программ лояльности и развития цифровой экосистемы, говорится в сообщении банка.
Интерфакс 02:32
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Происшествия
Чёрные ящики разбившегося на Ставрополье Су-25 доставлены в Москву
Чёрные ящики разбившегося в Ставропольском крае учебно-боевого штурмовика Су-25 доставлены для расшифровки в Москву.
RT на русском 02:38
Общество
Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Технологии
Tele2 первым предложил протестировать 5G
Владельцы смартфонов 5G с поддержкой 28 гигагерц могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора, развернутой с Ericsson 8 августа на Тверской улице от Кремля до Садового кольца.
Lenta.ru вчера в 12:55
Футбол
Армения — Италия: прогноз Георгия Черданцева на отборочный матч Евро-2020
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на отборочный матч Евро-2020 между сборными Армении и Италии.
Sport24.ru вчера в 09:43
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Театры
Владимир Машков поставит два спектакля в Театре Олега Табакова
Два спектакля поставит художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, о чем он сам сообщил коллегам со сцены.
ТАСС вчера в 09:31
Политика
Китай привлекут к восстановлению вырубленного в Сибири леса
Ведомство предлагает привлекать к восстановлению лесов на Дальнем Востоке и Сибири главного получателя древесины из этих регионов, китайскую сторону сообщает РБК.
Tomsk.Ru 02:31
Происшествия
Два подростка на Урале готовили массовое убийство
Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.
Газета.Ru 03:38
Политика
Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении
Процесс внесения изменений в операционную деятельность ОАК, вероятно, приведет к масштабной реформе в авиастроении, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.
РИА Новости 00:47
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Политика
Новый раунд торговых переговоров США и Китая пройдёт в октябре
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.
RT на русском вчера в 22:58
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.
Известия 00:51
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России
Новый сезон НХЛ стартует 2 октября. Каждая из команд проведет в регулярном чемпионате по 82 матча.
Pravda.Ru вчера в 11:37