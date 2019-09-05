Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский политолог рассказал о страхах Зеленского

Украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится столкнуться с суровой реальностью. Об этом эксперт заявил в эфире телеканала ZIK.
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"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
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Только вчера сообщалось о 16-терабайтных решениях Toshiba, а теперь стало известно, что Western Digital до конца года начнёт первые поставки флагманских жёстких дисков Ultrastar DC HC550 и Ultrastar DC HC650 по 18 и 20 ТБ соответственно.
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Сбербанк и McDonald’s заключили еще одно соглашение о партнерстве

Сбербанк и McDonald's заключили дополнительное соглашение в рамках стратегического партнерства, намерены развивать сотрудничество в сферах проектного финансирования, изучения потребительского рынка, программ лояльности и развития цифровой экосистемы, говорится в сообщении банка.
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Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
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Владельцы смартфонов 5G с поддержкой 28 гигагерц могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора, развернутой с Ericsson 8 августа на Тверской улице от Кремля до Садового кольца.
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Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на отборочный матч Евро-2020 между сборными Армении и Италии.
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Два спектакля поставит художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, о чем он сам сообщил коллегам со сцены.
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Китай привлекут к восстановлению вырубленного в Сибири леса

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В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

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Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.
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Уилл Поултер сыграет одну из главных ролей в сериале «Властелин колец»

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Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
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Новый раунд торговых переговоров США и Китая пройдёт в октябре

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Новый сезон НХЛ стартует 2 октября. Каждая из команд проведет в регулярном чемпионате по 82 матча.
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