Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский политолог рассказал о страхах Зеленского

Украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что президент Украины Владимира Зеленского боится столкнуться с суровой реальностью. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

На Украине перечислили страхи Зеленского. «Он раб лампы»

URA.Ruвчера в 23:38

Украинский политолог раскрыл страхи Зеленского

Взгляд.рувчера в 23:09

Чего боится президент: на Украине рассказали о страхах Зеленского

РЕН ТВвчера в 21:31

На Украине назвали Зеленского заложником виртуального мира: «Он раб лампы»

Московский Комсомолецвчера в 22:40

Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского

РИА Новостивчера в 22:22

Украинский политолог рассказал, чего боится Зеленский

Аргументы и Фактывчера в 23:13

В Киеве рассказали о страхах Зеленского

Известиявчера в 20:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
Происшествия

30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Японии

Газета.Ru 00:27
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной нашел в открытой продаже трусы Ольги Бузовой

Благодаря мужу Полины Гагариной — модному фотографу Дмитрию Исхакову — сегодняшний день войдет в историю Инстаграм как день появления нового хештэга: «трусы Бузовой».
7Дней.ру вчера в 13:00
Происшествия

Полицейские в Магадане попались на сбыте наркотиков

Известно, что силовики через третьих лиц продали человеку наркотики, а потом задержали его за незаконное хранение.
Московский Комсомолец Колыма вчера в 19:47
Спорт

Станислав Поздняков рассказал о важности соглашения с НОК Японии

ОКР старается обеспечить максимально комфортные условия для пребывания наших спортсменов в Токио, что будет способствовать их успешному выступлению.
Спорт-Экспресс 02:30
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 3 сентября.
RT на русском 03 сентября в 00:58
Общество

Закон о продаже алкоголя примут до конца 2019 — Скворцова

Закон о продаже алкоголя с 21 года планируется принять до конца 2019 года.
Телеканал 360° 02:31
Политика

Собчак в Киеве рассказала, чей Крым

По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Общество

В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.
Известия 00:26
Политика

Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом

Президент России Владимир Путин назвал придурками тех, кто заявлял, что Дальний Восток является балластом для страны, сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 09:54
Финансы

В 1-м полугодии выручка ведущих инвестбанков мира была минимальной за 13 лет - Coalition

Совокупный доход от операций с сырьем составил $2 млрд, что на 1% меньше показателя за первое полугодие 2018 года.
Финмаркет 02:22
Общество

Герман Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, поэтому их нужно уничтожить, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Российская газета 02:35
Политика

Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17

Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Здоровье

В Минздраве назвали основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Авто

Новый пикап Hyundai дебютирует в мае 2020 года

Компания Hyundai выпустит свой первый среднеразмерный пикап с индексом NX4-OB в мае 2020 года. Старт продаж в США запланирован на 2021 год.
Автоновости дня 02:43
Происшествия

На МКАД грузовик сбил дорожных рабочих

Вести.Ru 01:31
Футбол

Президент ФИФА пообещал открыть футбольную школу во Владивостоке

РИА Новости вчера в 09:46
Политика

Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

Известия 00:58
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Театры

Министр культуры вступил в переписку с Теодором Курентизсом

Министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский обратился с письмом к бывшему художественному руководителю Пермского театра оперы и балета Теодору Курентзису.
Коммерсантъ Пермь 01:24
Политика

Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Происшествия

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.
РИА Новости 03:03
Экономика

Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение

Участники "Арктик СПГ-2", включая японский консорциум, приняли окончательное инвестиционное решение по проекту, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии ВЭФ-2019.
Интерфакс вчера в 21:20
Происшествия

Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в центре Москвы

Как рассказал собеседник агентства, вечером 4 сентября в приемную ФСБ на ул. Кузнецкий Мост пришла 34-летняя жительница Подмосковья, у которой при себе была граната.
Агентство Москва 02:05
Политика

Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали

Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Кино

Роберт Дауни-младший может вернуться в киновселенную Marvel

Персонаж американского актера Роберта Дауни-младшего Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel.
Профиль вчера в 16:42
Технологии

В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook

В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов. На Таймыре дождь уже со снегом.
Известия вчера в 23:34
Шоу-бизнес

Бородина осудила девушек с нарощенными волосами

Ведущая назвала главный минус процедуры Во время одного из недавних эфиров в "Инстаграме" Ксения Бородина заявила, что на днях подстригла свои волосы.
WomanHit.ru вчера в 13:10
Общество

Власти Сочи подыскали жилье для выселенного онкобольного

Временное жилье семье больного раком Андрея Мартынова предоставили власти Сочи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской мэрии.
REGNUM 02:17
Экономика

Производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за новых штрафов

Производители продуктов питания предупредили о возможности роста цен на продукты из-за новых штрафов, которые предложил ввести Минпромторг за нарушения правил Таможенного союза.
Дождь 02:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Слуга народа
Сериал, 2015–2019
Что будет, если президентом станет обычный человек из народа? Новый, честный, принципиальный и, самое главное, – умный человек. Именно эти мысли однажды сподвигли народ избрать президентом простого учителя истории Василия Голобородько... Неожиданно для всех страна получила гаранта, который живет в обычной квартире. Который спокойно идет по улице без армии охранников и запросто ездит на маршрутке, который получает скромную зарплату и иногда занимает у друга «до зарплаты». В общем, который живет – как все...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное