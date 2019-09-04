Украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что президент Украины Владимира Зеленского боится столкнуться с суровой реальностью. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

Энергетика «Роснефть» предлагает Японии участие в 15 перспективных проектах "Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии, сообщил глава нефтекомпании Игорь Сечин, выступая на круглом столе с представителями японского бизнеса на полях Восточного экономического форума.

Политика Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17 Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Происшествия Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.

Экономика Греф назвал странной идею о праве заемщиков выкупать долги с дисконтом Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке прокомментировал предложение Минэкономразвития по выкупу физическими лицами собственных долгов у банков с дисконтом.

Шоу-бизнес В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.

Политика Иванов объяснил пожары в Сибири фразой из «Золотого теленка» Спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов, выступая на Восточном экономическом форуме, прокомментировал неготовность регионов Сибири к лесным пожарам фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».

Экономика Путин оценил рост цен на авиабилеты Президент Владимир Путин указал главе "Аэрофлота" Виталию Савельеву на рост цен авибилетов, который опережает инфляцию, передает агентство ТАСС, "Виталий, больше инфляции — 7% рост !"

Политика Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.

Авто В российском офисе Chery произошли кадровые перестановки В российском представительстве китайской компании Chery произошли кадровые изменения.

Армия и оружие В Эстонии нашли секретную базу спецназа США На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.

Происшествия Автомобиль на МКАД сбил четверых дорожных рабочих Легковой автомобиль сбил на 100-м километре внутренней стороны МКАД четверых дорожных рабочих.

Теннис Надаль пробился в полуфинал US Open Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Армия и оружие Спутник зафиксировал развернутые С-400 в Турции Спутник сделал подтверждающие снимки, которые опубликовала израильская компания ISI в Twitter-аккаунте.

Политика Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах Токио сделает Москве представление после того, как Владимир Путин дал символический старт работе рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Общество Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.

Политика Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.

Футбол Дзагоев рад, что в Кубке ЦСКА сыграет против «Алании» Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубной пресс-службе выразил радость в связи с тем, что в 1/16 финала Олимп-Кубка России армейцам придется ехать в гости к «Алании».

Политика Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.