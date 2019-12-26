Политика
РИА НовостиУкраинский политолог сбежал из студии «России 1»
Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Шоу-бизнес
Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Энергетика
Эксперт оценил прогноз по экспорту «Газпрома» в Европу в 2019 году
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил прогноз по экспорту «Газпрома» в Европу в 2019 году, согласно которому показатель составит 198,8 млрд кубометров газа.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Футбол
«Челси» проиграл «Саутгемптону» дома
В девятнадцатом туре английской Премьер-лиги «Челси» довольно неожиданно на своём поле проиграл «Саутгемптону» с результатом 0:2. Команда Ральфа Хазенхюттля провела по голу в каждом из таймов – отличились Майкл Обафеми и Натан Редмонд.
Общество
В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
Хоккей
Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира
Политика
Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»
Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска забрать две трубы, входящих в состав нефтепровода «Дружба», является политическим.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату Федору
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил на слова старшего брата Федора, который ранее назвал его мертвым.
Кино
«Зеленая книга» стала главным фильмом года по версии «Кинопоиска»
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Авто
Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу
Русский Tesla Cybertruck, построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Политика
Песков прокомментировал сообщения о российских наёмниках в Ливии
Ливия, разрушенная как государство действиями ряда стран, стала «пристанищем для наёмников из огромного количества стран».
Политика
Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
Президент РФ Владимир Путин отмечает Новый год дома лишь в том случае, если ему не приходится ехать в какой-либо российский регион.
Происшествия
В Мурманской области на детском утреннике умер Дед Мороз
В одном из детских садов Североморска на новогоднем утреннике умер мужчина, исполнявший роль Деда Мороза.
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Армия и оружие
В России начались испытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В
Холдинг «Вертолеты России» совместно с Минобороны приступил к государственным испытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В.
Кино
Художник изобразил Марка Хэмилла в образе Весемира из «Ведьмака»
Армия и оружие
Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Происшествия
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
«Вести Воронеж» опубликовали видео с места взрыва автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Игры
В Epic Games Store раздают FTL: Faster Than Light
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.