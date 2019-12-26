Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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"Обиделся на "пиццу": Одиозный украинский политолог Белов сбежал из студии "60 минут"

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Евгений Попов
Российский журналист
Российский телевизионный журналист и телеведущий. Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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