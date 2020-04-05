с чего всё началось

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.

Происшествия Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке Главный врач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в ней на лечении находятся 346 человек, с подтверждённым коронавирусом — 201 пациент.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Происшествия 11-й случай заражения коронавирусом выявлен в Новосибирске По данным оперативного штаба, в город заболевший мужчина вернулся из Москвы, за границей не был, в круг контактировавших с ранее выявленными пациентами не входил.

Политика Путин: Главы регионов получат дополнительные полномочия Главы субъектов федерации получат дополнительные полномочия. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к нации.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Общество В Москве выявлены 536 новых заболевших коронавирусом В столице за сутки число заболевших коронавирусом нового типа выросло на 536 человек и достигло 3893.

Экономика Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.

Экономика Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценам на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.

Общество В Крыму выявили два новых случая коронавируса Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Крыму за последние сутки выросло до 20 после подтверждения двух новых случаев контактной передачи, сообщил в воскресенье на ежедневном совещании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Экономика ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля "Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.

Экономика Путин подписал закон о кредитных каникулах для россиян Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах, которые устанавливаются для граждан, субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции и оказались в сложной финансовой ситуации.