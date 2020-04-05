Коронавирус

ИзвестияИзвестияУкраинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский находится в панике, потеряв имидж хорошего парня, заявил в интервью телеканалу News One
 известный украинский политолог Михаил Погребинский.
Российская газета01:30

Подробнее о событии

Украинский политолог заявил, что Зеленский находится в состоянии паники

Газета.Ru00:56

Эксперт: Зеленский находится в панике, потеряв имидж хорошего парня

Российская газета01:30

Погребинский: «Поведение Зеленского говорит о том, что он в панике»

News.ru01:15

На Украине рассказали о панике Зеленского

Lenta.ru02:28

Украинский эксперт рассказал о страхе Зеленского: находится в состоянии паники

Московский Комсомолец00:39

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Известиявчера в 23:45

Киевский эксперт рассказал о страхе Зеленского

РИА Новостивчера в 23:11
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Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru 02:27
Происшествия

Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке

Главный врач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в ней на лечении находятся 346 человек, с подтверждённым коронавирусом — 201 пациент.
RT на русском 02:16
Общество

Россияне могут посещать не только магазины у дома, но и гипермаркеты

Россиянам в условиях самоизоляции не запрещено посещать магазины и крупные супермаркеты, которые расположены вдали от дома.
МедиаПоток вчера в 03:33
Общество

В России могут продлить учебный год в школах до 8 июня

Напомним: в России из-за нерабочего месяца всех детей перевели на дистанционное образование.
МонаВиста вчера в 11:26
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 02 апреля в 11:33
Общество

Оперштаб опроверг заражение коронавирусом сотрудников мэрии Москвы

Сотрудники московской мэрии не заражены коронавирусом.
Известия 03:58
Общество

Более 80% россиян распорядились первой неделей изоляции с пользой

Более 80% респондентов заявили, что провели это время с пользой. Самым важным делом было признано общение с семьёй.
News.ru 03:43
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Происшествия

11-й случай заражения коронавирусом выявлен в Новосибирске

По данным оперативного штаба, в город заболевший мужчина вернулся из Москвы, за границей не был, в круг контактировавших с ранее выявленными пациентами не входил.
Родные берега (Новосибирск) 01:38
Политика

Путин: Главы регионов получат дополнительные полномочия

Главы субъектов федерации получат дополнительные полномочия. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к нации.
Росбалт 02 апреля в 10:08
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 03 апреля в 09:14
Общество

В Москве выявлены 536 новых заболевших коронавирусом

В столице за сутки число заболевших коронавирусом нового типа выросло на 536 человек и достигло 3893.
Интерфакс 03:44
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК вчера в 17:36
Экономика

Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 03 апреля в 16:12
Происшествия

Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Lenta.ru 03:41
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценам на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Коммерсантъ 04:15
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Спорт

Saints Row: The Third Remastered быть: игра появилась в базе ESRB

Городской портал Новый Нижний вчера в 04:00
Здоровье

В ВОЗ заявили об опасности коронавируса для молодых людей

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила об опасности коронавируса и для молодых людей.
UfacityNews.ru 03:29
Общество

В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус

Российская газета 01:18
Общество

Ситуация в Подмосковье пока не требует пропускного режима, — Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что пока ситуация в Подмосковье не требует введения пропускного режима.
РЕН ТВ 03:58
Здоровье

Омский Минздрав ответил на самые актуальные вопросы по коронавирусу

Одним из частых вопрос стал вопрос о плановой госпитализации.
Город55.ру 04:31
Общество

Александр Беглов изменил правила жизни для петербуржцев на карантине

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес важные изменения в постановление, определяющее правила жизни в городе во время нерабочего апреля.
АБН 00:13
Общество

В Крыму выявили два новых случая коронавируса

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Крыму за последние сутки выросло до 20 после подтверждения двух новых случаев контактной передачи, сообщил в воскресенье на ежедневном совещании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 03:42
Общество

В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений

Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
РБК вчера в 15:02
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

Правительство 10 апреля утвердит список системообразующих предприятий

Правительство РФ 10 апреля утвердит список системообразующих предприятий, сейчас он дорабатывается - секретариат Белоусова.
ТАСС 04:27
Экономика

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
ПРАЙМ 03 апреля в 07:21
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах для россиян

Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах, которые устанавливаются для граждан, субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции и оказались в сложной финансовой ситуации.
Профиль 03 апреля в 15:33
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Международная жизнь 03 апреля в 05:35
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