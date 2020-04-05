Коронавирус
ИзвестияУкраинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский находится в панике, потеряв имидж хорошего парня, заявил в интервью телеканалу News One известный украинский политолог Михаил Погребинский.Российская газета01:30
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Украинский эксперт рассказал о страхе Зеленского: находится в состоянии паники
Московский Комсомолец00:39
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Происшествия
Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке
Главный врач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в ней на лечении находятся 346 человек, с подтверждённым коронавирусом — 201 пациент.
Общество
Россияне могут посещать не только магазины у дома, но и гипермаркеты
Россиянам в условиях самоизоляции не запрещено посещать магазины и крупные супермаркеты, которые расположены вдали от дома.
Общество
В России могут продлить учебный год в школах до 8 июня
Напомним: в России из-за нерабочего месяца всех детей перевели на дистанционное образование.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Общество
Оперштаб опроверг заражение коронавирусом сотрудников мэрии Москвы
Сотрудники московской мэрии не заражены коронавирусом.
Общество
Более 80% россиян распорядились первой неделей изоляции с пользой
Более 80% респондентов заявили, что провели это время с пользой. Самым важным делом было признано общение с семьёй.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Происшествия
11-й случай заражения коронавирусом выявлен в Новосибирске
По данным оперативного штаба, в город заболевший мужчина вернулся из Москвы, за границей не был, в круг контактировавших с ранее выявленными пациентами не входил.
Политика
Путин: Главы регионов получат дополнительные полномочия
Главы субъектов федерации получат дополнительные полномочия. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к нации.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Общество
В Москве выявлены 536 новых заболевших коронавирусом
В столице за сутки число заболевших коронавирусом нового типа выросло на 536 человек и достигло 3893.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Экономика
Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России
Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
Происшествия
Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценам на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Общество
Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
Спорт
Saints Row: The Third Remastered быть: игра появилась в базе ESRB
Здоровье
В ВОЗ заявили об опасности коронавируса для молодых людей
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила об опасности коронавируса и для молодых людей.
Общество
В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус
Общество
Ситуация в Подмосковье пока не требует пропускного режима, — Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что пока ситуация в Подмосковье не требует введения пропускного режима.
Здоровье
Омский Минздрав ответил на самые актуальные вопросы по коронавирусу
Одним из частых вопрос стал вопрос о плановой госпитализации.
Общество
Александр Беглов изменил правила жизни для петербуржцев на карантине
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес важные изменения в постановление, определяющее правила жизни в городе во время нерабочего апреля.
Общество
В Крыму выявили два новых случая коронавируса
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Крыму за последние сутки выросло до 20 после подтверждения двух новых случаев контактной передачи, сообщил в воскресенье на ежедневном совещании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.
Общество
В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений
Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
Правительство 10 апреля утвердит список системообразующих предприятий
Правительство РФ 10 апреля утвердит список системообразующих предприятий, сейчас он дорабатывается - секретариат Белоусова.
Экономика
ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля
"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах для россиян
Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах, которые устанавливаются для граждан, субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции и оказались в сложной финансовой ситуации.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.