с чего всё началось

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Здоровье Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.

Общество Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Здоровье Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам очередные поручения в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

Общество Экс-депутат назвал мародёрством просьбы россиян о материальной помощи Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.

Общество Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Политика Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Общество Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки «Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.

Общество Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса По данным на 4 апреля, в России было выявлен 4731 случай инфицирования. С начала распространения коронавируса в стране умерли 43 пациента.

Экономика Путин подписал закон о кредитных каникулах В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.

Авто Эксперты оценили успехи Skoda Rapid и Volkswagen Polo В России начались продажи обновленного лифтбека Skoda Rapid, а вслед за ним на авторынке появится новый Volkswagen Polo.

Здоровье В Югре выявлено три новых случая заболевания коронавирусом Всего за последние сутки в России подтверждены 658 случаев заболевания COVID-19 в 14 регионах. Всего в стране 5389 случаев в 79 регионах.

Здоровье В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.