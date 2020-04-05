Коронавирус
ИзвестияУкраинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
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Президент Украины Владимир Зеленский находится в панике, потеряв имидж хорошего парня, заявил в интервью телеканалу News One известный украинский политолог Михаил Погребинский.Российская газета01:30
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Украинский эксперт рассказал о страхе Зеленского: находится в состоянии паники
Московский Комсомолец00:39
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Россиянин приобрел 1500 медицинских масок формата N95 для больницы специальной хирургии в Нью-Йорке.
Общество
Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом
По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
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Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
Здоровье
Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров
Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.
Общество
Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет
Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
Здоровье
Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам очередные поручения в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.
Общество
Экс-депутат назвал мародёрством просьбы россиян о материальной помощи
Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.
Общество
Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом
Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Армия и оружие
Курдские отряды севера Сирии вступили в бой с турецким контингентом и обвинили САА в обстреле «патруля»
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Здоровье
На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион
Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Общество
Какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.
Политика
Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу
Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Авто
Обновленный Hyundai Tucson вышел в продажу
Компания Hyundai объявила старт продаж рестайлинговой версии кроссовера Hyundai Tucson.
Общество
Третий пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге умер третий пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Общество
Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки
«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
Армия и оружие
Российский МиГ-35 даст бой американским истребителям пятого поколения
МиГ-35 может снова появиться на «большой сцене» соперничать с американскими истребителями пятого поколения.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса
По данным на 4 апреля, в России было выявлен 4731 случай инфицирования. С начала распространения коронавируса в стране умерли 43 пациента.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах
В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
Общество
На Куйвашева подали в суд из-за режима самоизоляции
На Куйвашева подали в суд из-за режима самоизоляции, сообщают Европейско — азиатские новости.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
Авто
Эксперты оценили успехи Skoda Rapid и Volkswagen Polo
В России начались продажи обновленного лифтбека Skoda Rapid, а вслед за ним на авторынке появится новый Volkswagen Polo.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в Подмосковье превысило 300
В России на 5 апреля зафиксированы 5 389 случаев заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели.
Здоровье
В Югре выявлено три новых случая заболевания коронавирусом
Всего за последние сутки в России подтверждены 658 случаев заболевания COVID-19 в 14 регионах. Всего в стране 5389 случаев в 79 регионах.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко
Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Футбол
Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете
Украинский форвард Роман Зозуля подарил оборудование для больницы в Альбасете. Об этом сообщает Radio Marca Albacete.
Хоккей
Александр Овечкин рассказал, когда в последний раз плакал
Александр Овечкин вспомнил, когда в последний раз плакал.
Общество
Доктор Комаровский рассказал, что сделает при заражении коронавирусом
Комаровский рассказал, что в первую очередь, обзвонит своих сотрудников, с которыми контактировал, и предупредит о своей болезни.