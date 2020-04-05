Коронавирус

ИзвестияИзвестияУкраинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Читать в источнике
Комментировать240
с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский находится в панике, потеряв имидж хорошего парня, заявил в интервью телеканалу News One
 известный украинский политолог Михаил Погребинский.
Российская газета01:30

Подробнее о событии

Зеленский запаниковал и объединился с Порошенко

Вести.Ru06:40

Киевский эксперт рассказал о страхе Зеленского

РИА Новостивчера в 23:11

На Украине рассказали о панике Зеленского

Lenta.ru02:28

Погребинский: «Поведение Зеленского говорит о том, что он в панике»

News.ru01:15

Украинский эксперт рассказал о страхе Зеленского: находится в состоянии паники

Московский Комсомолец00:39

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Известиявчера в 23:45

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского внешними силами

Газета.Ru07:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 09:10, Ашберн
Хоккей

Панарин приобрел 1500 масок для больницы Нью-Йорка

Россиянин приобрел 1500 медицинских масок формата N95 для больницы специальной хирургии в Нью-Йорке.
Матч ТВ 03 апреля в 10:32
Общество

Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом

По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
РИА Новости 07:39
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 02 апреля в 11:33
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
РБК вчера в 09:51
Здоровье

Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров

Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.
REGNUM 01:40
Общество

Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет

Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
DP.RU вчера в 03:53
Здоровье

Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам очередные поручения в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:53
Общество

Экс-депутат назвал мародёрством просьбы россиян о материальной помощи

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.
News.ru 06:52
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 08:20
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Армия и оружие

Курдские отряды севера Сирии вступили в бой с турецким контингентом и обвинили САА в обстреле «патруля»

Военное обозрение 05:54
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Здоровье

На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион

Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Lenta.ru 07:49
Общество

Какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.
RT на русском 01:25
Политика

Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу

Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Газета.Ru 06:44
Авто

Обновленный Hyundai Tucson вышел в продажу

Компания Hyundai объявила старт продаж рестайлинговой версии кроссовера Hyundai Tucson.
Новые автомобили 03 апреля в 22:40
Общество

Третий пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге умер третий пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Псковское агентство информации 08:37
Общество

Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки

«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
ФАН 03 апреля в 11:49
Армия и оружие

Российский МиГ-35 даст бой американским истребителям пятого поколения

МиГ-35 может снова появиться на «большой сцене» соперничать с американскими истребителями пятого поколения.
Территория новостей 03 апреля в 10:25
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса

По данным на 4 апреля, в России было выявлен 4731 случай инфицирования. С начала распространения коронавируса в стране умерли 43 пациента.
НТВ вчера в 09:42
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
9111.ru 03 апреля в 14:03
Общество

На Куйвашева подали в суд из-за режима самоизоляции

На Куйвашева подали в суд из-за режима самоизоляции, сообщают Европейско — азиатские новости.
Твой Континент 07:52
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
RT на русском 05:04
Авто

Эксперты оценили успехи Skoda Rapid и Volkswagen Polo

В России начались продажи обновленного лифтбека Skoda Rapid, а вслед за ним на авторынке появится новый Volkswagen Polo.
SpeedMe вчера в 09:12
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в Подмосковье превысило 300

В России на 5 апреля зафиксированы 5 389 случаев заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели.
ТАСС 07:08
Здоровье

В Югре выявлено три новых случая заболевания коронавирусом

Всего за последние сутки в России подтверждены 658 случаев заболевания COVID-19 в 14 регионах. Всего в стране 5389 случаев в 79 регионах.
Gorod3466.ru 06:42
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
REGNUM 08:44
Футбол

Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете

Украинский форвард Роман Зозуля подарил оборудование для больницы в Альбасете. Об этом сообщает Radio Marca Albacete.
Спорт-Экспресс вчера в 16:20
Хоккей

Александр Овечкин рассказал, когда в последний раз плакал

Александр Овечкин вспомнил, когда в последний раз плакал.
Спорт день за днем вчера в 06:47
Общество

Доктор Комаровский рассказал, что сделает при заражении коронавирусом

Комаровский рассказал, что в первую очередь, обзвонит своих сотрудников, с которыми контактировал, и предупредит о своей болезни.
ИА Красная Весна 05:00
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное