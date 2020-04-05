с чего всё началось

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.

Транспорт Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.

Политика Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима Обращения Путина Ранее в обращении к россиянам Владимир Путин объявил с неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.

Общество Молодые москвичи продолжают заражаться коронавирусом Всего в городе зафиксировано 2923 случая заражения коронавирусом. Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет.

Происшествия В Калужской области прибавилось пациентов с подозрением на коронавирус Калуга, 5 апреля 2020, 12:51 — REGNUM На территории Калужской области по состоянию на утро 5 апреля по-прежнему официально зафиксировано шесть случае коронавирусной инфекции.

Происшествия Историка Соколова этапировали в Петербург Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.

Здоровье Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.

Общество У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус Коронавирус нового типа диагностирован у депутата Московской городской думы Евгения Ступина, об этом он рассказал РИА Новости.

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.

Экономика Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.

Экономика Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.

Здоровье Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом Одной из причин Семенов столь быстрого развития вируса по Италии называет и нехватку специалистов, нужного оборудования и медучреждений в целом.

Здоровье В Нижегородской области число случаев коронавируса возросло до 47 Количество больных коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось почти вдвое – с 25 до 47 человек, диагноз подтвердили пациентам, которые давно изолированы и проходят лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.