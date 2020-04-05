Коронавирус
ИзвестияУкраинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский находится в панике, потеряв имидж хорошего парня, заявил в интервью телеканалу News One известный украинский политолог Михаил Погребинский.Российская газета01:30
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Украинский эксперт рассказал о страхе Зеленского: находится в состоянии паники
Московский Комсомолец00:39
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Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией
Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
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В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
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Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима
Обращения Путина Ранее в обращении к россиянам Владимир Путин объявил с неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
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Молодые москвичи продолжают заражаться коронавирусом
Всего в городе зафиксировано 2923 случая заражения коронавирусом. Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет.
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В Калужской области прибавилось пациентов с подозрением на коронавирус
Калуга, 5 апреля 2020, 12:51 — REGNUM На территории Калужской области по состоянию на утро 5 апреля по-прежнему официально зафиксировано шесть случае коронавирусной инфекции.
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В России заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом
Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом.
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В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
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В США врач предложил превратить хоккейные арены в морги
Врач Алан Драммонд из канадской ассоциации медиков прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
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Историка Соколова этапировали в Петербург
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
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Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
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Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Как сообщает ToDay News Ufa, на улице маска просто забьется пылью. Кроме того вирусы не летают в воздухе.
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Доктор Комаровский рассказал, что сделает при заражении коронавирусом
Комаровский рассказал, что в первую очередь, обзвонит своих сотрудников, с которыми контактировал, и предупредит о своей болезни.
Общество
В России магазины могут обязать предоставлять маски покупателям
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров
Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.
Общество
У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус
Коронавирус нового типа диагностирован у депутата Московской городской думы Евгения Ступина, об этом он рассказал РИА Новости.
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
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Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
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Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО
Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
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Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Общество
Свердловский губернатор разрешил работать в карантин ряду организаций
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции.
Политика
Песков заявил об отсутствии альтернативы переговорам по нефти
Песков назвал переговоры по нефти единственным вариантом в текущей ситуации, который может стабилизировать международный рынок энергоносителей.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
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Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом
Одной из причин Семенов столь быстрого развития вируса по Италии называет и нехватку специалистов, нужного оборудования и медучреждений в целом.
Общество
В одном из районов Забайкалья есть подозрение на коронавирус – Гурулёв
Ранее ZAB.RU писал, что один случай коронавирусной инфекции подтверждён у читинки, вернувшейся в город самолётом.
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В Туле выписали четвертого пациента, переболевшего коронавирусом
В субботу, 4 апреля, из Тульской городской больницы №11 выписали четвертого пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Здоровье
В Нижегородской области число случаев коронавируса возросло до 47
Количество больных коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось почти вдвое – с 25 до 47 человек, диагноз подтвердили пациентам, которые давно изолированы и проходят лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
Экс-депутат назвал мародёрством просьбы россиян о материальной помощи
Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.