Коронавирус

ИзвестияИзвестияУкраинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский находится в панике, потеряв имидж хорошего парня, заявил в интервью телеканалу News One
 известный украинский политолог Михаил Погребинский.
Российская газета01:30

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Украинский политолог заявил, что Зеленский находится в состоянии паники

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На Украине рассказали о панике Зеленского

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Погребинский: «Поведение Зеленского говорит о том, что он в панике»

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Зеленский запаниковал и объединился с Порошенко

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Украинский эксперт рассказал о страхе Зеленского: находится в состоянии паники

Московский Комсомолец00:39

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Известиявчера в 23:45

Киевский эксперт рассказал о страхе Зеленского

РИА Новостивчера в 23:11
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Транспорт

Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией

Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
Известия 05:42
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Футбол

Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд

Газета.Ru 02 апреля в 17:30
Политика

Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима

Обращения Путина Ранее в обращении к россиянам Владимир Путин объявил с неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
РИА Новости 07:29
Общество

Молодые москвичи продолжают заражаться коронавирусом

Всего в городе зафиксировано 2923 случая заражения коронавирусом. Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет.
Вести Подмосковья 03 апреля в 04:22
Происшествия

В Калужской области прибавилось пациентов с подозрением на коронавирус

Калуга, 5 апреля 2020, 12:51 — REGNUM На территории Калужской области по состоянию на утро 5 апреля по-прежнему официально зафиксировано шесть случае коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:51
Общество

В России заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом

Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом.
Lenta.ru 07:33
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Хоккей

В США врач предложил превратить хоккейные арены в морги

Врач Алан Драммонд из канадской ассоциации медиков прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
ProstoProSport 05:46
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Peterburg2.ru вчера в 06:46
Происшествия

Историка Соколова этапировали в Петербург

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 05:06
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском 05:04
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Как сообщает ToDay News Ufa, на улице маска просто забьется пылью. Кроме того вирусы не летают в воздухе.
ToDay News Ufa вчера в 11:07
Общество

Доктор Комаровский рассказал, что сделает при заражении коронавирусом

Комаровский рассказал, что в первую очередь, обзвонит своих сотрудников, с которыми контактировал, и предупредит о своей болезни.
ИА Красная Весна 05:00
Общество

В России магазины могут обязать предоставлять маски покупателям

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 06:05
Здоровье

Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров

Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.
REGNUM 01:40
Общество

У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус

Коронавирус нового типа диагностирован у депутата Московской городской думы Евгения Ступина, об этом он рассказал РИА Новости.
Газета.Ru 07:13
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Российская газета 06:03
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Коммерсантъ 04:15
Политика

Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО

Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Lenta.ru 03 апреля в 09:04
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК вчера в 17:36
Общество

Свердловский губернатор разрешил работать в карантин ряду организаций

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции.
ИА Красная Весна 06:35
Политика

Песков заявил об отсутствии альтернативы переговорам по нефти

Песков назвал переговоры по нефти единственным вариантом в текущей ситуации, который может стабилизировать международный рынок энергоносителей.
РБК 07:33
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
Здоровье

Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Одной из причин Семенов столь быстрого развития вируса по Италии называет и нехватку специалистов, нужного оборудования и медучреждений в целом.
ToDay News Ufa 03 апреля в 18:20
Общество

В одном из районов Забайкалья есть подозрение на коронавирус – Гурулёв

Ранее ZAB.RU писал, что один случай коронавирусной инфекции подтверждён у читинки, вернувшейся в город самолётом.
ZAB.RU 06:17
Происшествия

В Туле выписали четвертого пациента, переболевшего коронавирусом

В субботу, 4 апреля, из Тульской городской больницы №11 выписали четвертого пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Тульская пресса 07:15
Здоровье

В Нижегородской области число случаев коронавируса возросло до 47

Количество больных коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось почти вдвое – с 25 до 47 человек, диагноз подтвердили пациентам, которые давно изолированы и проходят лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 07:19
Общество

Экс-депутат назвал мародёрством просьбы россиян о материальной помощи

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.
News.ru 06:52
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