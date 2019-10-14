Политика
REGNUMПремьер Украины посетил концерт неофашистской группы
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук посетил концерт неофашистской группы «Сокира Перуна», сообщает 13 октября украинский портал «Страна.UA» со ссылкой на обнародованную лидером ультра-правой организации Евгением Карасем фотографию премьера на концерте.
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Происшествия
Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Армия и оружие
Кремль ответил на вопросы о ситуации на севере Сирии
На вопрос о возможности турецко-сирийского военного столкновения, Песков ответил: "В самом начале этой операции на самых различных уровнях российской стороной было отмечено категорическая нежелательность каких-либо действий, способных помешать и воспрепятствовать процессу политического урегулирования в Сирии, спровоцировать напряженность в стране".
Российская газета 07:30
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Кино
Фильм «Джокер» вновь возглавил российский прокат в выходные
ТАСС вчера в 16:53
Армия и оружие
В Минобороны объяснили задачи стратегических учений «Гром-2019»
Учения российских стратегических ядерных сил «Гром-2019», которые пройдут с 15 по 17 октября, носят оборонительный характер и не направлены против каких-либо стран, заявил 14 октября врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин на брифинге для иностранных атташе.
Известия 06:15
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Экономика
Рынок искусственного интеллекта в России к 2024 году вырастет в 80 раз
Российский рынок решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2024 году, как ожидается, вырастет в 80 раз - до 160 миллиардов рублей с 2 миллиардов рублей в 2018 году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
РИА Новости 02:07
Экономика
Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета
Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Политика
В Кремле исключили обсуждение темы Крыма в «нормандском формате»
В Кремле исключают обсуждение темы Крыма в "нормандском формате", как это предложил президент Украины Владимир Зеленский, этот вопрос закрыт, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:45
Авто
Россиянам сообщили об изменении транспортного налога
Изменения в правилах начисления транспортного налога коснулись порядка расчета сборов для легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей.
Московский Комсомолец 04:09
Кино
«Кто-то зовёт нас»: финальный трейлер «Холодного сердца 2»
Мир фантастики 04:34
Общество
Какой будет погода в тот день, который определяет зиму
Обычно на Покров случается похолодание и первый снег. Этот день - граница между ушедшим летним теплом и набирающей обороты зимой.
Стерлеград вчера в 23:15
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
Газета.Ru 06:41
Здоровье
Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) на 23 позиции с 2020 года.
ТАСС 06:52
Теннис
Циципас назвал игру Медведева скучной
Медведев и Циципас встречались на корте пять раз, последний из которых в полуфинале недавнего турнира в Шанхае, и во всех случаях победу одерживал россиянин.
RT на русском 07:43
Политика
Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета Альфу
Президент РФ Владимир Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета.
Life.ru 06:45
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Здоровье
Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль
Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
Известия 00:06
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Российская газета вчера в 07:10
Происшествия
В Крыму скончался мальчик из Петербурга, отдыхавший в «Артеке»
В пресс-службе СК РФ по Крыму сообщили, что 12-летний ребенок скончался в медучреждении через несколько часов.
Росбалт 12 октября в 09:30
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер.
РИА Новости 05:53
Происшествия
Жительница Вологды умерла после операции по липосакции
35-летняя жительницы Вологды скончалась после операции по липосакции в частной клинике. Об этом сообщает сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:02
Политика
Великобритания изменит миграционное законодательство после Brexit
Британское правительство изменит миграционное законодательство после Brexit с тем, чтобы создать справедливую миграционную систему, заявила Королева Великобритании Елизавета II.
РИА Новости 07:14
Авто
Новый кроссовер Geely Icon полностью рассекретили
В продажу Geely Icon в Китае поступит до конца года.
SpeedMe 02:55
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53