Политика

РБКРБКУкраинский премьер предложил соединить Балтийское и Черное моря

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил соединить водным путем Балтийское и Черное моря. Об этом он заявил на Ялтинской европейской конференции (YES), запись его выступления опубликовал телеканал ICTV в YouTube.
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Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

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Коммерсантъ05:07

Киев предложил соединить Балтийское и Черное моря

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