Политика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаУкраинский премьер просит отставку из-за Коломойского, пишут СМИ

По данным «Зеркала недели», причиной конфликта стала смена глав трех энергокомпаний, включая Центрэнерго, которыми управляло доверенное лицо Коломойского. Ранее в партии украинского президента Владимира Зеленского назвали кандидата на пост премьера-министра страны.
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с чего всё началось
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу, 28 февраля, повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому из-за разногласий с бизнесменом Игорем Коломойским, сообщает украинское издание «Зеркало недели
» со ссылкой на источники.
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