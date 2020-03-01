Политика
Свободная ПрессаУкраинский премьер просит отставку из-за Коломойского, пишут СМИ
По данным «Зеркала недели», причиной конфликта стала смена глав трех энергокомпаний, включая Центрэнерго, которыми управляло доверенное лицо Коломойского. Ранее в партии украинского президента Владимира Зеленского назвали кандидата на пост премьера-министра страны.
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с чего всё началось
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу, 28 февраля, повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому из-за разногласий с бизнесменом Игорем Коломойским, сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 23:54
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