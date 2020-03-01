с чего всё началось

По данным «Зеркала недели», причиной конфликта стала смена глав трех энергокомпаний, включая Центрэнерго, которыми управляло доверенное лицо Коломойского. Ранее в партии украинского президента Владимира Зеленского назвали кандидата на пост премьера-министра страны.

Происшествия Полиция задержала главного редактора Sputnik Турция Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сообщила, что в Стамбуле был задержан сотрудник Sputnik Турция.

Футбол Менди: «В „Реале“ ты стремишься завоевать каждый трофей» В "Реале" ты хочешь выиграть все турниры, сделать всё возможное, чтобы завоевать каждый трофей, постараться выиграть как можно больше матчей и как можно дольше показывать лучший футбол.

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Общество 25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.

Политика Лавров и Чавушоглу обсудили задержание сотрудников Sputnik Турция Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по поводу задержания сотрудников Sputnik Турция.

Общество В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.