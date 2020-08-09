Украинский премьер выставил условия подачи воды в Крым
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Украина якобы не имеет технической возможности поставлять воду из Днепра в Крым в промышленных масштабах. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.В источнике
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