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Украинский премьер выставил условия подачи воды в Крым

Украина якобы не имеет технической возможности поставлять воду из Днепра в Крым в промышленных масштабах. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.В источнике
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Аргументы и Факты - Крым

В Киеве объяснили, при каких условиях возможно обеспечение водой крымчан

Аргументы и Факты - Крым7 августа в 09:19
REGNUM

Премьер-министр Украины: Киев не будет подавать воду «оккупантам» в Крым

REGNUM01:13
РБК

В Киеве назвали условия возобновления подачи воды в Крым

РБК19:13
КП - Крым

Власти Украины пояснили, при каких условиях могут обеспечить Крым водой

КП - Крымвчера в 11:22
Интерфакс

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 августа

Интерфакс01:49
Московский Комсомолец

Украинский премьер пообещал крымчанам воду в случае «гуманитарной катастрофы»

Московский Комсомолец7 августа в 08:36
РИА Новости Крым

В Киеве не исключили возможность обеспечения водой крымчан

РИА Новости Крым7 августа в 08:35

Собянин назвал число проживающих в предаварийном жилье москвичей

Миллион людей живет сегодня в предаварийном жилье в Москве, поэтому программа реновации очень важна для города, заявил в воскресенье, 9 августа, мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».
Собянин назвал число проживающих в предаварийном жилье москвичей
Известия02:00
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МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии

Анкара, 8 августа 2020, 16:00 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью людей во время жесткой посадки пассажирского самолета в индийском штате Керала выразило министерство иностранных дел Турции.
REGNUMвчера в 09:00
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В Петербурге уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Северной столицы, в ночь на 8 августа в ходе рейда на Конюшенной площади 36-летняя сотрудница миграционной службы попросила молодого человека предъявить документы.
Российская газетавчера в 10:10
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Раскрыто пагубное влияние фруктов на печень

В отличие от глюкозы, которая перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени, и поэтому она в значительных дозах представляет угрозы для организма.
Lenta.ru00:32
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