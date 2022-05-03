Пандемия показала, что нормальный баланс между работой и свободным временем вполне возможен, в условиях технического совершенствования, по мере внедрения искусственного интеллекта часть привычных трудовых затрат будет постепенно перекладываться на технику и технологии, отметил Нилов, добавив, что это позволит освободить время на "инвестиции в себя и свой интеллект".