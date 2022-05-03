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Украинский президент Зеленский заявил, что Москва «забыла уроки Второй мировой войны»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Москва «забыла уроки Второй мировой войны», пишет
 РБК со ссылкой на Telegram-канал политика.
Lenta.ru
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, связанные с антисемитизмом и евреями.
Газета.Ru
Зеленский поинтересовался будущим отношений России и Израиля, в частности тем, останется ли израильский посол в Москве.
РБК
Дани Даян, председатель израильского мемориала «Яд Ва-Шем», посвящённого памяти шести миллионов евреев, погибших во время холокоста, назвал высказывания российского министра «оскорблением и тяжёлым ударом по жертвам настоящего нацизма».
News.ru

Подробнее о событии

Зеленский: Россия забыла уроки Второй мировой войны
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