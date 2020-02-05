Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский ракетный завод закупал алюминий в России «от безысходности»

Украинское предприятие "Южмаш", собирающее топливные баки для американских ракет Antares, признало, что закупает алюминий для их изготовления в России, поскольку именно такой металл прописан в конструкторской документации на ракету, сообщает пресс-служба предприятия.
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Украинский ракетный завод закупал алюминий в России «от безысходности»

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Украинский завод объяснил безысходностью закупки алюминия в РФ

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Украинский «Южмаш» оправдался в покупке алюминия в России

Красная весна11:41

«От безысходности»: Украинцы признались в закупках русского металла для американских ракет

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Украинский «Южмаш» объяснил закупки российского алюминия

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