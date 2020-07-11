Политика
Российская газетаУкраинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО
Украинский самолёт, сбитый 8 января над Ираном, стал жертвой человеческой ошибки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на дополнительный доклад Организации гражданской авиации Ирана, сбивший Boeing-737 комплекс ПВО был неправильно настроен из-за того, что за день до этого был перемещен.
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В Иране объяснили трагедию с украинским Boeing неверными настройками комплекса ПВО
Московский Комсомолец17:17
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Первый запуск китайской ракеты «Куайчжоу-11» потерпел неудачу
ToDay News Ufa вчера в 06:03
Киберспорт
В Dota 2 добавили возможность отключить автоматическую доставку предметов в режиме Turbo
В ночь на 11 июля Valve выпустила патч для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру новую настройку для режима Turbo и внесли другие изменения.
CyberSport.ru 04:06
Политика
Трамп назвал статью о связях России с талибами сфабрикованным вбросом
Статья в газете The New York Times о связях России с талибами — сфабрикованный информационный вброс.
Известия 09:34
Гаджеты
MacBook может сломаться из-за заклеивания камеры, сообщили в Apple
Apple предупреждает о возможной поломке ноутбуков из-за заклеивания камеры. Речь среди прочего идет о MacBook Pro и MacBook Air.
Свободная Пресса 21:45
Армия и оружие
Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море
Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.
Lenta.ru 09 июля в 11:42
Армия и оружие
Если и дальше не будет ни войны, ни мира, у Донбасса будут развязаны руки – Ищенко
Если в Донбассе и дальше не будет ни войны, ни мира, у ДНР/ЛНР будут развязаны руки, и они теоретически смогут продвигать границу республик к границам Донецкой и Луганской областей.
Украина.ру 00:30
Армия и оружие
Боевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке
На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США.
Газета.Ru 16:43
Происшествия
Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС 22:06
Единоборства
Салихов на UFC 251 одержал победу раздельным решением судей
Россиянин Муслим Салихов, выступающий в полусреднем весе, на UFC 251 победил бразильца Элизеу Залески Дос Сантоса раздельным решением судей — 29-28, 28-29, 30-27.
Спорт-Экспресс 21:40
Здоровье
Врач-терапевт назвала опасность употребления кофе в жару
Как избежать опасных последствий, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.
РИА Новости 19:03
Экономика
Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров
Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер 10:04
Религия
Петров день по народному календарю отмечают 12 июля
Наши предки считали, что в Петров день солнце «играет» в небе: то заблещет разными цветами, то засияет ясно, то поднимется, то опустится.
Телепорт 19:35
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Общество
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета 21:40
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM вчера в 08:29
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news 09 июля в 12:43
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество
Пуски ракет «Союз» с космодрома Куру будут возобновлены в октябре
Пуск российской ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане запланирован на середину октября.
RT на русском 20:50
Футбол
Хинкель рассказал, чего «Спартаку» не хватило в матче с «Сочи»
Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал поражение команды от «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 17:46
Общество
В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку
Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новости 13:32
Политика
Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился в маске
Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса публично появился в медицинской маске.
РИА Новости 19:00
Политика
Второй тур президентских выборов пройдет в Польше
Второй тур президентских выборов в Польше определит, кто будет главой польского государства в ближайшие пять лет.
ТАСС 17:04
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Гаджеты
Новая версия Android начнет собирать данные о падениях смартфонов
Согласно сообщению, в бета-версии ОС Android 11 пользователи обнаружили программу Device Drop Monitor, которая автоматически записывает все данные во время падения смартфона.
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Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 18:32
Шоу-бизнес
Фото модели Беллы Хадид в бикини вдохновило поклонников
Супермодель палестинского происхождения 23-летняя Белла Хадид из США в Instagram-аккаунте поделилась с общественностью откровенными фото в бикини, чем порадовала поклонников.
МИР 24 07:39
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00