Политика

Российская газетаРоссийская газетаУкраинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО

Украинский самолёт, сбитый 8 января над Ираном, стал жертвой человеческой ошибки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на дополнительный доклад Организации гражданской авиации Ирана, сбивший Boeing-737 комплекс ПВО был неправильно настроен из-за того, что за день до этого был перемещен.
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Авиавласти Ирана назвали причину крушения «Боинга» из Украины

РЕН ТВ17:40

В Иране заявили, что катастрофа украинского Boeing вызвана неверной настройкой расчета ПВО

ТАСС16:53

В Иране объяснили трагедию с украинским Boeing неверными настройками комплекса ПВО

Московский Комсомолец17:17

Причиной крушения Boeing в Иране могла стать неправильная настройка расчета ПВО

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Украинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО

Российская газета17:02

Иран раскрыл расширенную версию катастрофы украинского Boeing

Lenta.ru17:21

Перед катастрофой украинского Boeing Иран изменил уровень готовности ПВО

РИА Новости16:41
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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 06:20
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Хоккей

Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий

Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
Пятый канал вчера в 10:21
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Происшествия

СМИ: МВД занизило реальное число протестующих на акции в поддержку Фургала

News.ru 13:57
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Футбол

Шамиль Газизов хочет пригласить в «Спартак» двух игроков «Уфы»

Новый генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заинтересован в приобретении двух футболистов «Уфы», сообщает «Спорт-Экспресс».
BetOn 18:08
Происшествия

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Коммерсантъ 10:49
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 08:26
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Общество

Мужчинам разослали рейтинг городов с самыми доступными женщинами

Подчеркнув, что речь идет исключительно о порядочных дамах, не ждущих платы за любовь, ловеласы разослали список по своим тематическим ресурсам.
Московский Комсомолец 12:27
Политика

В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском вчера в 20:52
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Общество

Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий

Онищенко отметил, что можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, при этом он подчеркнул, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране.
РИА Новости 20:16
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Кино

Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel

Газета.Ru 13:50
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Экономика

Газохимический завод появится в Астраханской области

Газохимический комплекс по производству полиэтилена появится в Астраханской области.
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Здоровье

Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев.
Телепорт 09 июля в 20:49
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Религия

В Якутск впервые привезут уникальную святыню

12 июля в 9 ч 30 минут в Преображенский кафедральный собор будут принесены мощи святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, сообщила ИА SakhaNews пресс-секретарь Якутской епархии монахиня Елисавета (Сеньчукова).Уникальная святыня несколько лет назад передана в частную коллекцию из Рима, где в 67 году претерпели мученичество святые ученики Христовы.
SakhaNews вчера в 08:31
Здоровье

«Сопровождение в больнице ребенка, не имеющего родителей,— это вопрос жизни и смерти»

Российские общественные организации последние 20 лет требуют от государства создать услугу сопровождения сирот и детей без родительского попечения в больницах, но проблема до сих пор не решена.
Коммерсантъ 05:13
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Гаджеты

Apple предупредила о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac

Компания Apple предупредила о том, что может произойти при заклеивании камеры на ноутбуках Mac.
Невские Новости 17:01
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Экономика

Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров

Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
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Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом на севере Москвы

На Новосходненском шоссе столкнулся автобус с автомобилем, в результате аварии два человека погибли и трое пострадали.
Известия 16:28
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Общество

В мире за сутки выявили более 228 тыс. случаев заражения коронавирусом

Днем ранее за сутки было выявлено 204 967 случаев заражения и 5 575 летальных исходов.
ТАСС вчера в 14:15
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Единоборства

Российский боец Гришин проиграл поляку Тыбуре на UFC 251

Российский боец смешанных единоборств Максим Гришин уступил польскому спортсмену Марчину Тыбуре на турнире UFC 251, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
RT на русском 20:14
Футбол

Кокорин показал раздевалку «Сочи» после победы над «Спартаком»

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Происшествия

В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
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Армия и оружие

В США высоко оценили новый российский пулемет

В отличие от своего предшественника, новый пулемет оснащен дополнительной скобой, предназначенной для переключения режима стрельбы.
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
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Общество

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 19:36
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Происшествия

Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске

В подмосковном Подольске иномарка BMW X6 11 июля насмерть сбила велосипедиста.
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Политика

Вассерман рассказал, как вода из Кубани попадет к жителям Крыма

Напомним, Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, по которому в Крым поступала вода из Днепра, после того, как полуостров вошел в состав России в 2014 году.
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Асмус не стерпела комментариев о своем немытом лице

Актриса написала, что ее удивили комментарии о том, что она совершенно не моет свое лицо.
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Армия и оружие

Боевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке

На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США.
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Врач-терапевт назвала опасность употребления кофе в жару

Как избежать опасных последствий, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.
РИА Новости 19:03
Крушение украинского самолета в ИранеБольше новостей по теме
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