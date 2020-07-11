Политика
Российская газетаУкраинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО
Украинский самолёт, сбитый 8 января над Ираном, стал жертвой человеческой ошибки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на дополнительный доклад Организации гражданской авиации Ирана, сбивший Boeing-737 комплекс ПВО был неправильно настроен из-за того, что за день до этого был перемещен.
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В Иране объяснили трагедию с украинским Boeing неверными настройками комплекса ПВО
Московский Комсомолец17:17
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Хоккей
Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий
Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
Пятый канал вчера в 10:21
Происшествия
СМИ: МВД занизило реальное число протестующих на акции в поддержку Фургала
News.ru 13:57
Футбол
Шамиль Газизов хочет пригласить в «Спартак» двух игроков «Уфы»
Новый генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заинтересован в приобретении двух футболистов «Уфы», сообщает «Спорт-Экспресс».
BetOn 18:08
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 08:26
Общество
Мужчинам разослали рейтинг городов с самыми доступными женщинами
Подчеркнув, что речь идет исключительно о порядочных дамах, не ждущих платы за любовь, ловеласы разослали список по своим тематическим ресурсам.
Московский Комсомолец 12:27
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском вчера в 20:52
Общество
Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий
Онищенко отметил, что можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, при этом он подчеркнул, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране.
РИА Новости 20:16
Кино
Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel
Газета.Ru 13:50
Футбол
Экспресс на Примеру от 12.07.2020
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Все про Спорт ру 12:35
Экономика
Газохимический завод появится в Астраханской области
Газохимический комплекс по производству полиэтилена появится в Астраханской области.
ИА Красная Весна 02:13
Здоровье
Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев.
Телепорт 09 июля в 20:49
Религия
В Якутск впервые привезут уникальную святыню
12 июля в 9 ч 30 минут в Преображенский кафедральный собор будут принесены мощи святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, сообщила ИА SakhaNews пресс-секретарь Якутской епархии монахиня Елисавета (Сеньчукова).Уникальная святыня несколько лет назад передана в частную коллекцию из Рима, где в 67 году претерпели мученичество святые ученики Христовы.
SakhaNews вчера в 08:31
Здоровье
«Сопровождение в больнице ребенка, не имеющего родителей,— это вопрос жизни и смерти»
Российские общественные организации последние 20 лет требуют от государства создать услугу сопровождения сирот и детей без родительского попечения в больницах, но проблема до сих пор не решена.
Коммерсантъ 05:13
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac
Компания Apple предупредила о том, что может произойти при заклеивании камеры на ноутбуках Mac.
Невские Новости 17:01
Экономика
Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров
Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер 10:04
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом на севере Москвы
На Новосходненском шоссе столкнулся автобус с автомобилем, в результате аварии два человека погибли и трое пострадали.
Известия 16:28
Общество
В мире за сутки выявили более 228 тыс. случаев заражения коронавирусом
Днем ранее за сутки было выявлено 204 967 случаев заражения и 5 575 летальных исходов.
ТАСС вчера в 14:15
Единоборства
Российский боец Гришин проиграл поляку Тыбуре на UFC 251
Российский боец смешанных единоборств Максим Гришин уступил польскому спортсмену Марчину Тыбуре на турнире UFC 251, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
RT на русском 20:14
Происшествия
В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
Армия и оружие
В США высоко оценили новый российский пулемет
В отличие от своего предшественника, новый пулемет оснащен дополнительной скобой, предназначенной для переключения режима стрельбы.
ГЛАС.RU 01:54
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 19:36
Происшествия
Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске
В подмосковном Подольске иномарка BMW X6 11 июля насмерть сбила велосипедиста.
Известия 17:16
Политика
Вассерман рассказал, как вода из Кубани попадет к жителям Крыма
Напомним, Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, по которому в Крым поступала вода из Днепра, после того, как полуостров вошел в состав России в 2014 году.
Ридус 15:40
Шоу-бизнес
Асмус не стерпела комментариев о своем немытом лице
Актриса написала, что ее удивили комментарии о том, что она совершенно не моет свое лицо.
SM News 13:30
Армия и оружие
Боевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке
На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США.
Газета.Ru 16:43
Здоровье
Врач-терапевт назвала опасность употребления кофе в жару
Как избежать опасных последствий, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.
РИА Новости 19:03