Украинский самолёт, сбитый 8 января над Ираном, стал жертвой человеческой ошибки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на дополнительный доклад Организации гражданской авиации Ирана, сбивший Boeing-737 комплекс ПВО был неправильно настроен из-за того, что за день до этого был перемещен.

Футбол Шамиль Газизов хочет пригласить в «Спартак» двух игроков «Уфы» Новый генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заинтересован в приобретении двух футболистов «Уфы», сообщает «Спорт-Экспресс».

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 2,7K

Общество Мужчинам разослали рейтинг городов с самыми доступными женщинами Подчеркнув, что речь идет исключительно о порядочных дамах, не ждущих платы за любовь, ловеласы разослали список по своим тематическим ресурсам.

Политика В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний. 2

Общество Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий Онищенко отметил, что можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, при этом он подчеркнул, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране. 6

Футбол Экспресс на Примеру от 12.07.2020 Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.

Здоровье Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев. 111

Религия В Якутск впервые привезут уникальную святыню 12 июля в 9 ч 30 минут в Преображенский кафедральный собор будут принесены мощи святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, сообщила ИА SakhaNews пресс-секретарь Якутской епархии монахиня Елисавета (Сеньчукова).Уникальная святыня несколько лет назад передана в частную коллекцию из Рима, где в 67 году претерпели мученичество святые ученики Христовы.

Экономика Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины. 8

Единоборства Российский боец Гришин проиграл поляку Тыбуре на UFC 251 Российский боец смешанных единоборств Максим Гришин уступил польскому спортсмену Марчину Тыбуре на турнире UFC 251, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Армия и оружие В США высоко оценили новый российский пулемет В отличие от своего предшественника, новый пулемет оснащен дополнительной скобой, предназначенной для переключения режима стрельбы.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6K

Политика Вассерман рассказал, как вода из Кубани попадет к жителям Крыма Напомним, Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, по которому в Крым поступала вода из Днепра, после того, как полуостров вошел в состав России в 2014 году.

Шоу-бизнес Асмус не стерпела комментариев о своем немытом лице Актриса написала, что ее удивили комментарии о том, что она совершенно не моет свое лицо.