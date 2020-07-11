Политика

Российская газетаРоссийская газетаУкраинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО

Украинский самолёт, сбитый 8 января над Ираном, стал жертвой человеческой ошибки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на дополнительный доклад Организации гражданской авиации Ирана, сбивший Boeing-737 комплекс ПВО был неправильно настроен из-за того, что за день до этого был перемещен.
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