Политика
Российская газетаУкраинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО
Украинский самолёт, сбитый 8 января над Ираном, стал жертвой человеческой ошибки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на дополнительный доклад Организации гражданской авиации Ирана, сбивший Boeing-737 комплекс ПВО был неправильно настроен из-за того, что за день до этого был перемещен.
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В Иране объяснили трагедию с украинским Boeing неверными настройками комплекса ПВО
Московский Комсомолец17:17
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Эндокринолог Гусова сообщила, кому шоколад нужно есть обязательно
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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
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«Шеффилд» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии
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Происшествия
Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина.
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Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске
В подмосковном Подольске иномарка BMW X6 11 июля насмерть сбила велосипедиста.
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Два человека погибли в ДТП с автобусом на севере Москвы
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Как сообщает «Новая газета», об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона.
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Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
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Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
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Врач-терапевт назвала опасность употребления кофе в жару
Как избежать опасных последствий, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.
РИА Новости 19:03
Футбол
Газизов прокомментировал поражение «Спартака» в игре с «Сочи»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подвел итоги гостевого матча 28-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).
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Сын художника Никаса Сафронова решил срочно похудеть, после того, как во время секса едва не покалечил возлюбленную.
Территория новостей 05:07
Общество
ПФР разъяснил порядок выплаты надбавок пенсионерам за «советский стаж»
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Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров
Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
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Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
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Найден белок, который защищает мозг от снижения когнитивных функций
Обнаружилось, что он защищает мозг от возрастного снижения когнитивных функций.
Rusargument вчера в 16:41
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Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
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Крал: «Матч с „Зенитом“ будет отличным»
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал порассуждал о предстоящей встрече против "Зенита" в 1/2 финала Кубка России.
Soccer.ru 17:25
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В США за сутки коронавирусом заразились более 71 тыс. человек
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом на территории США за минувшие сутки превысило 71 тыс. Об этом сообщило в субботу агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.
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Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которое в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
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«Сельта» без Смолова проиграла «Осасуне» в 36-м туре Примеры
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ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
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SpaceX перенесла запуск Falcon 9 со спутниками Starlink
SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой спутников Starlink, сообщается на странице компании у в Twitter.
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