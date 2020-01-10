Политика
КоммерсантъCNN: украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами
Украинский Boieng, разбившийся в Иране, был сбит не одной иранской ракетой, а двумя, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к американской разведке. Напомним, в результате авиакатастрофы 8 января погибли все 176 находившихся на борту человек.
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