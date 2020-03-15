Общество
ИзвестияРоссийский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ. Так, Самойлов назвал главной ошибкой при приготовлении этого блюда добавление поджаренных на масле овощей, так называемой зажарки.
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Политика
Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными
Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Общество
Бывший футболист сборной России вступился за Терешкову
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов, ныне играющий в составе «Рубина», выступил в защиту депутата Госдумы Валентины Терешковой.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области
Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех дней
Вечером в пятницу, 13 марта, Владимир Зеленский объявил о полном закрытии границ 17 марта и призвал туристов вернуться в страну в ближайшие три дня.
Политика
Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
Армия и оружие
Турции дали время на нейтрализацию террористов на трассе М4 в Сирии
Турции после провокаций бандформирований во время совместного патрулирования в Идлибе предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Политика
КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса
Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП.
Здоровье
Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ
Общество
Молдавия закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил о закрытии границ для иностранцев с 17 марта из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Футбол
Одноклубник Черышева Гарай сдал положительный тест на коронавирус
Футболист испанской "Валенсии" Эсекьель Гарай на своей странице в Instagram сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным.
Общество
Полиция США просит преступников отложить дела из-за коронавируса
Полиция города Солт-Лейк-Сити в США попросила преступников временно отложить разбой из-за новой коронавирусной инфекции.
Музыка
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.
Общество
В России выявлены три случая заражения коронавирусом внутри страны
Москва, 15 марта 2020, 12:30 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом, выявленные за последние сутки в России, не являются завозными.
Происшествия
Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово
В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).
Политика
Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко
Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Общество
СМИ: Яценюка в маске под руки доставили в киевскую клинику
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка доставили в медицинскую клинику "Борис" в Киеве. Об этом сообщил "Обозреватель".
Шоу-бизнес
Самойлова впервые прокомментировала скандал с Джиганом
Модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом.
Футбол
Гинер дал пачку долларов, Павлюченко заставили всё вернуть. История громкого трансфера
Естественно, что история трансфера началась раньше – продавец с покупателем ударили по рукам ещё 26 октября 2002 года, прямо в перерыве матча между «Ротором», за который тогда выступал Роман, и «Спартаком».
Общество
Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
Хоккей
В Казахстане остановят все хоккейные соревнования
Казахстанская федерация хоккея приняла решение остановить все хоккейные матчи из-за коронавируса, сообщает официальный сайт организации.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Авто
Новый кроссовер Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander
Японский автогигант Honda сообщил о начале продаж обновленного кроссовера Breeze еще с конца прошлого года.
Происшествия
В Петербурге проходят «поминки по Конституции»
Петербуржцы 15 марта вышли на Сенатскую площадь, где проводятся «траурные мероприятия по Конституции».
Кино
Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном остановили из-за коронавируса
Съемки нового фильма о Бэтмене, главная роль в котором досталась Роберту Паттинсону, стартовали в начале года в британском Лондоне.
Здоровье
Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу
Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
Футбол
Заря — Шахтер 0:0 (1-й тайм)
Представляем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 15 марта луганская «Заря» принимает донецкий «Шахтер».