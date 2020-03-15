Общество

ИзвестияИзвестияРоссийский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ. Так, Самойлов назвал главной ошибкой при приготовлении этого блюда добавление поджаренных на масле овощей, так называемой зажарки.
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Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия07:21

Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

РИА Новости00:18

Украинский шеф-повар назвал основную ошибку при приготовлении борща

РБК04:06

На Украине назвали главную ошибку при приготовлении борща

Lenta.ru03:02

Украинский шеф рассказал о главной ошибке в приготовлении борща

Московский Комсомолец00:53

Российский шеф-повар поспорил с украинским о рецепте идеального борща

РЕН ТВ06:17

Опасный борщ: самая главная ошибка в приготовлении (Днепровская панорама, Украина) (Днепровская панорама)

ИноСМИвчера в 17:14
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Политика

Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

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Бывший футболист сборной России вступился за Терешкову

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов, ныне играющий в составе «Рубина», выступил в защиту депутата Госдумы Валентины Терешковой.
Lenta.ru 07:18
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Известия 03:06
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета вчера в 05:43
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru 06:04
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех дней

Вечером в пятницу, 13 марта, Владимир Зеленский объявил о полном закрытии границ 17 марта и призвал туристов вернуться в страну в ближайшие три дня.
Дождь вчера в 02:26
Политика

Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
Российская газета вчера в 11:03
Армия и оружие

Турции дали время на нейтрализацию террористов на трассе М4 в Сирии

Турции после провокаций бандформирований во время совместного патрулирования в Идлибе предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
РИА Новости 05:45
Политика

КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса

Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП.
РИА Новости 07:01
Здоровье

Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ

Страна Советов on-line 05:30
Общество

Молдавия закрывает границы из-за коронавируса

Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил о закрытии границ для иностранцев с 17 марта из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
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Футбол

Одноклубник Черышева Гарай сдал положительный тест на коронавирус

Футболист испанской "Валенсии" Эсекьель Гарай на своей странице в Instagram сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным.
РИА Новости 07:06
Общество

Полиция США просит преступников отложить дела из-за коронавируса

Полиция города Солт-Лейк-Сити в США попросила преступников временно отложить разбой из-за новой коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 07:35
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Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ

Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.
РИА Новости вчера в 20:46
Авто

В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на автомобили

SpeedMe 02:16
Общество

В России выявлены три случая заражения коронавирусом внутри страны

Москва, 15 марта 2020, 12:30 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом, выявленные за последние сутки в России, не являются завозными.
REGNUM 05:30
Происшествия

Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).
Известия 06:28
Политика

Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко

Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Известия 03:47
Общество

СМИ: Яценюка в маске под руки доставили в киевскую клинику

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка доставили в медицинскую клинику "Борис" в Киеве. Об этом сообщил "Обозреватель".
РИА Новости 07:34
Шоу-бизнес

Самойлова впервые прокомментировала скандал с Джиганом

Модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом.
News.ru вчера в 08:56
Футбол

Гинер дал пачку долларов, Павлюченко заставили всё вернуть. История громкого трансфера

Естественно, что история трансфера началась раньше – продавец с покупателем ударили по рукам ещё 26 октября 2002 года, прямо в перерыве матча между «Ротором», за который тогда выступал Роман, и «Спартаком».
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Общество

Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
Российская газета 07:28
Хоккей

В Казахстане остановят все хоккейные соревнования

Казахстанская федерация хоккея приняла решение остановить все хоккейные матчи из-за коронавируса, сообщает официальный сайт организации.
Газета.Ru вчера в 15:08
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Авто

Новый кроссовер Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander

Японский автогигант Honda сообщил о начале продаж обновленного кроссовера Breeze еще с конца прошлого года.
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В Петербурге проходят «поминки по Конституции»

Петербуржцы 15 марта вышли на Сенатскую площадь, где проводятся «траурные мероприятия по Конституции».
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Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном остановили из-за коронавируса

Съемки нового фильма о Бэтмене, главная роль в котором досталась Роберту Паттинсону, стартовали в начале года в британском Лондоне.
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Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу

Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
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Футбол

Заря — Шахтер 0:0 (1-й тайм)

Представляем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 15 марта луганская «Заря» принимает донецкий «Шахтер».
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