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Вести.Ru
Вести.Ru

Украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым

На Украине арестованы 65 самолетов, принадлежащих российским авиакомпаниям. Такой вердикт вынесен из-за того, что воздушные суда летали в Крым. О решении суда в телеграм-канале сообщила так называемая прокуратура Крыма, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.В источнике
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Украинский суд арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым

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