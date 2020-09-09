Украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым
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На Украине арестованы 65 самолетов, принадлежащих российским авиакомпаниям. Такой вердикт вынесен из-за того, что воздушные суда летали в Крым. О решении суда в телеграм-канале сообщила так называемая прокуратура Крыма, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.В источнике
С чего всё началось
Украинский суд «наложил арест» на 65 самолетов российских авиакомпаний, осуществлявших регулярные рейсы в Крым, сообщает
пресс-служба прокуратуры «Автономной республики Крым», входящей в структуру украинской Генпрокуратуры, в своем Telegram-канале.
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