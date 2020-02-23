Общество
REGNUMУкраинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
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На украинском ТВ проигнорировали запрет и показали советские фильмы
Национальная служба новостей08:39
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