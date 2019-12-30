Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи". Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

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Украинский журналист назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

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Зеленского на Украине назвали «отрыжкой советской эпохи»

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Украинский телеведущий назвал Зеленского убожеством и отрыжкой советской эпохи

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Украинский телеведущий-националист назвал Зеленского «убожеством»

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«Отрыжка советской эпохи» — львовский журналист оскорбил Зеленского

REGNUM20:27

Телеведущий из Украины назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Народные новости18:30
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Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
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В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком

Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Газета.Ru 12:13
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В парламенте Эстонии считают Тартуский договор с РСФСР действующим

Председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в ходе своего новогоднего обращения к соотечественникам, заявил о том, что власти страны считают Тартуский мирный договор с СССР все еще действующим, и Россия, как преемница Советского союза, должна его соблюдать.
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МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
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Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
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Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо

Санкт-Петербургские ведомости 19:29
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Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
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Протестующие прекратили акцию у посольства США в Багдаде

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Александр Петров публично признался в любви Стасе Милославской

Instagram Актриса Стася Милославская опубликовала в своем Instagram фотографию с Александром Петровым.
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Политика

Мнучин возглавит делегацию США на форуме в Давосе

Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе.
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Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
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Роспотребнадзор: 78% школьников употребляют фастфуд и газировку

Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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Ученый придумал двигатель для перемещения Солнечной системы

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Более десяти человек убили в США в новогоднюю ночь

В течение нескольких часов с начала нового года в США погибли более десяти человек, в том числе двое детей.
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Стало известно, как Карлос Гон сбежал из Японии

Побег бывшего главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона из Японии готовился почти в течение месяца.
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Бывший пленник «Айдара» рассказал о перенесенных в подвале пытках

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С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru 02:53
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Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей

Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
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Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

По результатам зрительского голосования победителем восьмого сезона музыкального проекта Первого канала "Голос" стал Аскер Бербеков с 66% голосов.
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Хоккей

Канада (до 20) – Чехия (до 20): прогноз на хоккей от Владимира Вуйтека

Хоккейный эксперт сайта Legalbet Владимир Вуйтек предлагает ставку на уверенную победу сборной Канады в матче молодёжного чемпионата мира.
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Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
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Создана биоразлагаемая «открывашка» гемато-энцефалического барьера

Исследователи из Университета штата Коннектикут в США создали биоразлагаемое устройство, которое должно помочь открыть гемато-энцефалический барьер для доставки лекарственных препаратов в головной мозг.
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«Мы онемели, когда Ельцин выступил и назначил Путина и.о.»

Исполняется 20 лет с того 31 декабря, когда в новогоднюю ночь президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе, а вслед за ним с новогодним обращением к россиянам обратился и.о. главы государства Владимир Путин.
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В России запретили ездить на автомобилях без номеров

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Спорт

Легкоатлет отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл

Представлявший Уганду легкоатлет Джейкоб Киплимо проиграл из-за того, что начал радоваться победе перед самым финишем.
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Telegram начал проверять орфографию

Десктопная версия Telegram обзавелась новой функцией.
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Рубль завершает 2019 год в плюсе на 10,84%

Основными факторами ослабления доллара, вероятно были низкие объемы, повышенный аппетит к рисковым активам, вызванный комментариями США относительно торговой сделки, а также продолжающиеся операции РЕПО ФРС США.
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В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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