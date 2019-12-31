Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи". Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

РИА Новостивчера в 17:44

Украинский журналист назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

URA.Ruвчера в 18:21

Зеленского на Украине назвали «отрыжкой советской эпохи»

News.ruвчера в 18:08

Украинский телеведущий-националист назвал Зеленского «убожеством»

РЕН ТВвчера в 18:20

Украинский телеведущий назвал Зеленского убожеством и отрыжкой советской эпохи

Life.ruвчера в 19:06

«Отрыжка советской эпохи» — львовский журналист оскорбил Зеленского

REGNUMвчера в 20:27

Украинский журналист назвал Зеленского отрыжкой советской эпохи

Lenta.ruвчера в 22:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:40, Ашберн
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика

Помпео отложил визит на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
РИА Новости вчера в 16:31
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в четверг у берегов Камчатки, погибших и пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.
РИА Новости 00:37
Общество

В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии

Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.
RT на русском вчера в 22:03
Общество

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Экономика

Миллиардер из списка Forbes посетовал на низкие пенсии россиян

Россияне получают низкие пенсии и зарплаты, из-за чего в стране не будет расти ВВП, заявил долларовый миллиардер Араз Агаларов.
URA.Ru вчера в 22:43
Общество

Нарколог рассказал о смертельно опасном способе борьбы с похмельем

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
РИА Новости вчера в 17:00
Происшествия

Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак

Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Известия вчера в 11:32
Общество

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
РИА Новости вчера в 21:41
Общество

Факельное шествие провели в Киеве в честь Бандеры

Факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры состоялось в Киеве 1 января.
Известия вчера в 13:51
Происшествия

Драка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео

В городе Волжском Волгоградской области аниматоры в костюмах Дедов Морозов подрались на новогоднем мероприятии с местными жителями.
Суть событий вчера в 10:29
Происшествия

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления

В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
РБК вчера в 21:17
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X

Пятый канал 31.12.19 в 01:58
Авто

В Сети показали лифтбек Renault Logan

Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Автоновости дня 31.12.19 в 06:28
Происшествия

СМИ сообщили о десяти погибших в инцидентах в новогоднюю ночь в США

По меньшей мере десять человек погибли из-за стрельбы в новогоднюю ночь в разных городах США, сообщает газета USA Today.
РБК вчера в 19:38
Кино

Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

РИА Новости 31.12.19 в 08:43
Спорт

Глава МОК Томас Бах выступил против политизации спорта

Международный олимпийский комитета (МОК) выступает решительно против увеличивающейся политизации спорта, так как в противном случае олимпийское движение не сможет выполнить свою миссию по объединению мира.
REGNUM вчера в 07:41
Политика

Грета Тумберг, импичмент Трампу, Крымский мост. Чем еще запомнит мир 2019 год

Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов в разговоре с Baltnews рассказал, чем Европа отличается от шведской активистки Греты Тунберг, какой подарок получит Зеленский "под елочку" от Москвы, что на самом деле соединил Крымский мост и как России в 2020 году, наконец, стоит подумать "о себе любимой".
BaltNews.ee 31.12.19 в 02:05
Гаджеты

Samsung представит первый в мире безрамочный телевизор

NewInform вчера в 09:42
Происшествия

Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета

На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Известия вчера в 23:51
Кино

Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года

Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Piter.tv 30.12.19 в 03:58
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru вчера в 16:14
Происшествия

В Индонезии девять человек погибли в результате наводнений

Агентство Франс Пресс добавляет, что местные власти эвакуировали примерно 13 тысяч человек, но в это число не входят жители городов-спутников Джакарты.
РИА Новости вчера в 07:31
Общество

Папа римский ударил по руке схватившую его женщину в Ватикане

Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание во время общения с верующими.
РБК вчера в 05:01
Происшествия

Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей

Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
РИА Новости вчера в 20:58
Шоу-бизнес

Максим Виторган рассказал, как встретил Новый год один

Российский актер Максим Виторган рассказал, как встретил 2019 год. Уходящий год выдался сложным для Виторгана.
iReactor 31.12.19 в 17:00
Происшествия

Россиянин пошел помогать другу и пропал

Спасатели в Магаданской области провели поиск местного жителя, который ушел помогать другу и не вернулся.
Lenta.ru вчера в 23:28
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях на Майдане в 2014 году

Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу «Россия 24» рассказали о начале расстрела сотрудников подразделения во время протестов в центре Киева в 2014 году.
Rambler News Service 31.12.19 в 00:51
Гаджеты

Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном»

Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном», где до 12 января они будут доступны по акции.
Astera 31.12.19 в 07:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное