Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Общество Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.

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Происшествия У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4 Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в четверг у берегов Камчатки, погибших и пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Общество В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.

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Общество Нидерланды официально отказались от названия «Голландия» Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.

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Политика Грета Тумберг, импичмент Трампу, Крымский мост. Чем еще запомнит мир 2019 год Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов в разговоре с Baltnews рассказал, чем Европа отличается от шведской активистки Греты Тунберг, какой подарок получит Зеленский "под елочку" от Москвы, что на самом деле соединил Крымский мост и как России в 2020 году, наконец, стоит подумать "о себе любимой".

Происшествия В Индонезии девять человек погибли в результате наводнений Агентство Франс Пресс добавляет, что местные власти эвакуировали примерно 13 тысяч человек, но в это число не входят жители городов-спутников Джакарты.

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