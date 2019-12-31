Политика
РИА НовостиУкраинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи". Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Политика
Помпео отложил визит на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в четверг у берегов Камчатки, погибших и пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Общество
В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии
Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.
Общество
«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Экономика
Миллиардер из списка Forbes посетовал на низкие пенсии россиян
Россияне получают низкие пенсии и зарплаты, из-за чего в стране не будет расти ВВП, заявил долларовый миллиардер Араз Агаларов.
Общество
Нарколог рассказал о смертельно опасном способе борьбы с похмельем
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
Происшествия
Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак
Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Общество
Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»
Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
Общество
Факельное шествие провели в Киеве в честь Бандеры
Факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры состоялось в Киеве 1 января.
Происшествия
Драка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео
В городе Волжском Волгоградской области аниматоры в костюмах Дедов Морозов подрались на новогоднем мероприятии с местными жителями.
Происшествия
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления
В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Гаджеты
Раскрыты характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Происшествия
СМИ сообщили о десяти погибших в инцидентах в новогоднюю ночь в США
По меньшей мере десять человек погибли из-за стрельбы в новогоднюю ночь в разных городах США, сообщает газета USA Today.
Кино
Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Спорт
Глава МОК Томас Бах выступил против политизации спорта
Международный олимпийский комитета (МОК) выступает решительно против увеличивающейся политизации спорта, так как в противном случае олимпийское движение не сможет выполнить свою миссию по объединению мира.
Политика
Грета Тумберг, импичмент Трампу, Крымский мост. Чем еще запомнит мир 2019 год
Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов в разговоре с Baltnews рассказал, чем Европа отличается от шведской активистки Греты Тунберг, какой подарок получит Зеленский "под елочку" от Москвы, что на самом деле соединил Крымский мост и как России в 2020 году, наконец, стоит подумать "о себе любимой".
Гаджеты
Samsung представит первый в мире безрамочный телевизор
Происшествия
Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета
На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Происшествия
В Индонезии девять человек погибли в результате наводнений
Агентство Франс Пресс добавляет, что местные власти эвакуировали примерно 13 тысяч человек, но в это число не входят жители городов-спутников Джакарты.
Общество
Папа римский ударил по руке схватившую его женщину в Ватикане
Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание во время общения с верующими.
Происшествия
Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей
Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
Шоу-бизнес
Максим Виторган рассказал, как встретил Новый год один
Российский актер Максим Виторган рассказал, как встретил 2019 год. Уходящий год выдался сложным для Виторгана.
Происшествия
Россиянин пошел помогать другу и пропал
Спасатели в Магаданской области провели поиск местного жителя, который ушел помогать другу и не вернулся.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях на Майдане в 2014 году
Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу «Россия 24» рассказали о начале расстрела сотрудников подразделения во время протестов в центре Киева в 2014 году.
Гаджеты
Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном»
Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном», где до 12 января они будут доступны по акции.