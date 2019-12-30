Политика
РИА НовостиУкраинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи". Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Политика
В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию
30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Армия и оружие
Принятие С-500 на вооружение России перенесли на 10 лет
Российское информационное издание «REGNUM» сообщает о том, что появление на вооружении российской армии зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей» пришлось перенести на 10 лет.
Политика
В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный его страной с Советской Россией в 1920 году, действителен по настоящее время в том числе и в вопросе границ между государствами.
Происшествия
На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба
На севере Тайваня военный вертолет UH-60 Black Hawk, на борту которого находился начальник Генштаба Шэнь Имин, совершил аварийную посадку.
Общество
В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием
Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Общество
Airbus обогнал Boeing по поставкам самолетов
Игры
PlayStation Plus в январе: трилогия Uncharted и Goat Simulator
Sony объявила январскую подборку бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus, в которую вошли четыре игры: Uncharted: The Nathan Drake Collection — в сборник входят: Uncharted: Drake's Forture Uncharted 2: Among Thieves Uncharted 3: Drake's Deception Goat Simulator.
Здоровье
Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае
СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.
Политика
В Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко к украинцам
Происшествия
Россиянин пошел помогать другу и пропал
Спасатели в Магаданской области провели поиск местного жителя, который ушел помогать другу и не вернулся.
Общество
«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Хоккей
Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Нэшвиллом»
Хоккеисты "Даллас Старз" одержали волевую победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел на открытом воздухе в рамках "Зимней классики".
Баскетбол
Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Финикс» в НБА
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Финикс Санз».
Экономика
Они огромны: На Украине подсчитали потери «из-за России»
Перед новым годом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях украинской экономики «из-за России».
Футбол
Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в Китае
Происшествия
На подозреваемого в убийстве собак кировского депутата завели дело
В отношении депутата кировского Заксобрания Вячеслава Ягдарова возбуждено уголовное дело.
Происшествия
В Москве из дома главы фирмы украли сейф с 15 млн руб. и оружием
Неизвестные украли из частного дома коммерческого директора одной из фирм в дачном поселке на северо-востоке Москвы сейф с 15 млн руб. и оружием.
Хоккей
«Разин – не тиран, а моральный урод». Бывший игрок «Северстали» уничтожил тренера
Евгений Лапенков / фото: пресс-служба "Северстали" Разин позволяет себе очень многое, говорит нелицеприятные вещи в адрес игроков.
Энергетика
Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Происшествия
Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов
В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Музыка
В Перми впервые выступит солист группы Rammstein Тилль Линдеманн
Впервые с концертом в Пермь приедет солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Происшествия
В Свердловской области загорелся ангар
Ангар загорелся в городе Полевской Свердловской области на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Происшествия
В жилом доме в Твери произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Твери. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Общество
Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тыс. единиц аналогов снюса
В период проведения мероприятий по выявлению и изъятию запрещенных аналогов снюсов представители Роспотребнадзора провели более 300 выступлений на радио и ТВ, а число публикаций в СМИ и интернете составило почти 2 тыс. 24 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
Культура
Телепрограмма на сегодня, 1 января 2020, для всех каналов
Киноафиша.инфо предлагает узнать, что покажут российские каналы по телевизору сегодня, 1 января 2020, в среду.