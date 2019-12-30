Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи". Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Украинский журналист раскритиковал новогоднее поздравление Зеленского

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«Отрыжка советской эпохи» — львовский журналист оскорбил Зеленского

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Украинский журналист назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

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Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

РИА Новостивчера в 17:44
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Политика

В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию

30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Вести.Ru 30.12.19 в 15:43
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости вчера в 12:32
Армия и оружие

Принятие С-500 на вооружение России перенесли на 10 лет

Российское информационное издание «REGNUM» сообщает о том, что появление на вооружении российской армии зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей» пришлось перенести на 10 лет.
Avia.pro вчера в 19:01
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В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный его страной с Советской Россией в 1920 году, действителен по настоящее время в том числе и в вопросе границ между государствами.
Известия вчера в 23:37
Происшествия

На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба

На севере Тайваня военный вертолет UH-60 Black Hawk, на борту которого находился начальник Генштаба Шэнь Имин, совершил аварийную посадку.
РБК 01:39
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В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием

Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
Вести.Ru вчера в 14:10
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
REGNUM 00:50
Общество

Airbus обогнал Boeing по поставкам самолетов

Коммерсантъ вчера в 19:58
Игры

PlayStation Plus в январе: трилогия Uncharted и Goat Simulator

Sony объявила январскую подборку бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus, в которую вошли четыре игры: Uncharted: The Nathan Drake Collection — в сборник входят: Uncharted: Drake's Forture Uncharted 2: Among Thieves Uncharted 3: Drake's Deception Goat Simulator.
Игромания.ру вчера в 19:21
Здоровье

Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае

СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.
Pravda.Ru вчера в 21:25
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В Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко к украинцам

Комсомольская правда вчера в 11:14
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Спасатели в Магаданской области провели поиск местного жителя, который ушел помогать другу и не вернулся.
Lenta.ru вчера в 23:28
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«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Хоккей

Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Нэшвиллом»

Хоккеисты "Даллас Старз" одержали волевую победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел на открытом воздухе в рамках "Зимней классики".
РИА Новости вчера в 17:09
Баскетбол

Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Финикс» в НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Финикс Санз».
RT на русском 01:41
Экономика

Они огромны: На Украине подсчитали потери «из-за России»

Перед новым годом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях украинской экономики «из-за России».
Rusvesna.su вчера в 20:50
Футбол

Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в Китае

Sport24.ru вчера в 17:45
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На подозреваемого в убийстве собак кировского депутата завели дело

В отношении депутата кировского Заксобрания Вячеслава Ягдарова возбуждено уголовное дело.
РЕН ТВ вчера в 10:13
Происшествия

В Москве из дома главы фирмы украли сейф с 15 млн руб. и оружием

Неизвестные украли из частного дома коммерческого директора одной из фирм в дачном поселке на северо-востоке Москвы сейф с 15 млн руб. и оружием.
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Полиция в Москве нашла ушедшую с неизвестной женщиной девочку

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«Разин – не тиран, а моральный урод». Бывший игрок «Северстали» уничтожил тренера

Евгений Лапенков / фото: пресс-служба "Северстали" Разин позволяет себе очень многое, говорит нелицеприятные вещи в адрес игроков.
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Энергетика

Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
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Происшествия

Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов

В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
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Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
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В Перми впервые выступит солист группы Rammstein Тилль Линдеманн

Впервые с концертом в Пермь приедет солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
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Происшествия

В Свердловской области загорелся ангар

Ангар загорелся в городе Полевской Свердловской области на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 23:24
Происшествия

В жилом доме в Твери произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Твери. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.
ТАСС 01:16
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
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Общество

Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тыс. единиц аналогов снюса

В период проведения мероприятий по выявлению и изъятию запрещенных аналогов снюсов представители Роспотребнадзора провели более 300 выступлений на радио и ТВ, а число публикаций в СМИ и интернете составило почти 2 тыс. 24 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
Известия 00:35
Культура

Телепрограмма на сегодня, 1 января 2020, для всех каналов

Киноафиша.инфо предлагает узнать, что покажут российские каналы по телевизору сегодня, 1 января 2020, в среду.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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