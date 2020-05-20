Политика
Газета.RuУкраинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные". Такое мнение он выразил на своем YouTube-канале.
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с чего всё началось
«Каждый человек, который живет на Украине, который является гражданином Украины, обязан знать государственный язык своей страны», — заявил Дроздов в эфире своего YouTube-канала.Телеканал 360°вчера в 21:35
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Украинский журналист назвал говорящих по-русски сограждан «одноклеточными»
Телеканал 360°вчера в 21:35
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:36, Ашберн
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Коммерсантъ вчера в 03:38
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Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня вчера в 08:34
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В Самарской области могут ужесточить режим ограничений
19 мая губернатор Самарской области проводит оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Неслухи.рф вчера в 11:28
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Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
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В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
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Коммерсантъ вчера в 18:02
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
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ТАСС вчера в 14:02
Общество
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На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Шоу-бизнес
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Певица показала, как выглядела до появления пышных форм. На днях Анна Семенович порадовала поклонников архивным снимком.
Srnsk вчера в 23:07
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Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru 18 мая в 23:26
Общество
Кембриджский университет не планирует очных лекций до лета 2021 года
Кембриджский университет не планирует возобновлять очные лекции для студентов до лета 2021 года в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
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Аргументы и Факты вчера в 19:52