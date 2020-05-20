Политика

Газета.RuГазета.RuУкраинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные". Такое мнение он выразил на своем YouTube-канале.
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с чего всё началось
«Каждый человек, который живет на Украине, который является гражданином Украины, обязан знать государственный язык своей страны», — заявил
 Дроздов в эфире своего YouTube-канала.
Телеканал 360°вчера в 21:35

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Украинский телеведущий оскорбил русскоговорящих сограждан

Известиявчера в 22:15

Украинский журналист назвал говорящих по-русски сограждан «одноклеточными»

Телеканал 360°вчера в 21:35

Украинский телеведущий назвал «одноклеточными» русскоязычных сограждан

РЕН ТВвчера в 20:29

Украинский журналист оскорбил русскоговорящих сограждан. «Одноклеточные»

URA.Ruвчера в 20:58

Украинский журналист оскорбил русскоязычных сограждан

Аргументы и Фактывчера в 20:56

Ведущий украинского ток-шоу оскорбил русскоязычных соотечественников

News.ruвчера в 21:23

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан

РИА Новостивчера в 20:11
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Toyota представила Toyota Venza нового поколения

Автоновости дня вчера в 01:11
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Общество

Онищенко назвал ересью слова о плато в распространении коронавируса

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что неправильно называть «плато» тенденцию к снижению интенсивности распространения коронавируса.
News.ru вчера в 23:53
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Армия и оружие

Истребитель Су-57 отработал беспилотный режим

Российский самолет пятого поколения проходит испытания. Российский истребитель Су-57 отработал беспилотный режим.
Piter.tv 18 мая в 05:31
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Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
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Политика

Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM вчера в 15:45
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Происшествия

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома

Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой вчера в 07:32
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
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Гаджеты

Смартфону OnePlus 8 Pro отключат «камеру-рентген»

Производитель смартфона OnePlus 8 Pro отключит фотохромный фильтр в камере, который способен просвечивать пластик и некоторые синтетические ткани.
Sibnet Новости вчера в 11:19
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

Коммерсантъ вчера в 03:38
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Общество

Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

Ведомости вчера в 14:02
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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Музыка

Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня вчера в 08:34
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Общество

В Самарской области могут ужесточить режим ограничений

19 мая губернатор Самарской области проводит оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Неслухи.рф вчера в 11:28
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Общество

Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru вчера в 18:36
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Авто

За первую половину мая цены на автомобили в России изменили 10 брендов

После проведения специалистами мониторинга цен стало известно, что модельный ряд LADA подорожал от 0,6 до 2,3%. Выросла стоимость автомобилей бренда Jeep, а максимальное повышение составило 2,6%. Возросли ценники большей части моделей Infiniti – от 0,9 до 2,2%. Также эти меры коснулись брендов Mitsubishi, MINI и Renault.
Дни24 17 мая в 03:15
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Общество

В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях

В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
РИА Новости 18 мая в 12:53
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Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
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Общество

В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь

Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
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Происшествия

Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке

ТАСС вчера в 14:02
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Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
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Шоу-бизнес

Анна Семенович поделилась архивным фото

Певица показала, как выглядела до появления пышных форм. На днях Анна Семенович порадовала поклонников архивным снимком.
Srnsk вчера в 23:07
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Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru 18 мая в 23:26
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Общество

Кембриджский университет не планирует очных лекций до лета 2021 года

Кембриджский университет не планирует возобновлять очные лекции для студентов до лета 2021 года в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
Авто

АвтоВАЗ может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 18 мая в 02:50
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Шоу-бизнес

Мерьем Узерли стала законодательницей моды -2020

Подписчики артистки и знатоки моды посчитали, что цветовая гамма, выбранная Мерьем, станет одной из изюминок 2020 года.
Rusturkey.com 18 мая в 23:03
Экономика

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс 18 мая в 19:02
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Общество

Россиян предупредили об опасности прогулок в парках

Режим самоизоляции из-за коронавируса заставил многих россиян забыть о другой угрозе – клещах, которые обитают в лесах и парках и являются переносчиками многих опасных заболеваний.
Аргументы и Факты вчера в 19:52
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