с чего всё началось

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные". Такое мнение он выразил на своем YouTube-канале.

Политика Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов. 100

Происшествия В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8 Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет. 515

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС "Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика". 579

Гаджеты Смартфону OnePlus 8 Pro отключат «камеру-рентген» Производитель смартфона OnePlus 8 Pro отключит фотохромный фильтр в камере, который способен просвечивать пластик и некоторые синтетические ткани. 74

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 1,9K

Музыка Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире. 730

Авто За первую половину мая цены на автомобили в России изменили 10 брендов После проведения специалистами мониторинга цен стало известно, что модельный ряд LADA подорожал от 0,6 до 2,3%. Выросла стоимость автомобилей бренда Jeep, а максимальное повышение составило 2,6%. Возросли ценники большей части моделей Infiniti – от 0,9 до 2,2%. Также эти меры коснулись брендов Mitsubishi, MINI и Renault. 51

Общество В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне. 809

Общество В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы. 555

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Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 1K

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Авто АвтоВАЗ может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 711

Шоу-бизнес Мерьем Узерли стала законодательницей моды -2020 Подписчики артистки и знатоки моды посчитали, что цветовая гамма, выбранная Мерьем, станет одной из изюминок 2020 года.

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