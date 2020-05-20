Политика

Газета.RuГазета.RuУкраинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные". Такое мнение он выразил на своем YouTube-канале. По его словам, на Украине никто не обязан понимать русский язык, но при этом каждый должен знать украинский.
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Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов оскорбил русскоязычных сограждан, назвав их "одноклеточными", об этом он заявил в эфире своего интернет-канала.
РИА Новостивчера в 20:11

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Украинский журналист назвал «одноклеточными» русскоязычных сограждан

Lenta.ru00:25

Ведущий украинского ток-шоу оскорбил русскоязычных соотечественников

News.ruвчера в 21:23

Украинский телеведущий оскорбил русскоговорящих сограждан

Известиявчера в 22:15

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников

Газета.Ruвчера в 23:02

Украинский журналист оскорбил русскоязычных сограждан

Аргументы и Фактывчера в 20:56

Украинский телеведущий назвал «одноклеточными» русскоязычных сограждан

РЕН ТВвчера в 20:29

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан

РИА Новостивчера в 20:11
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Общество

Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
2,7K
Политика

Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов

Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме.
РИА Новости вчера в 19:06
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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Здоровье

Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем

Известный телеведущий и главврач ГКБ № 71 г. Москвы в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда при проблемах с сердцем следует незамедлительно звонить в скорую помощь.
Твой Континент вчера в 05:38
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Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Общество

На борту МКС повысилась концентрация бензола

На борту Международной космической станции (МКС) выявили повышенную концентрацию бензола, сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы «Роскосмоса».
Коммерсантъ вчера в 23:17
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Политика

На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru вчера в 12:41
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Политика

Bloomberg исправило статью после критики посольства России

Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
РИА Новости 00:16
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Космос

Фото дня: пара галактик исполняет вальс

3DNews 18 мая в 02:08
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Общество

Ontarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube

Принадлежащий Google видеосервис YouTube может быть навсегда заблокирован в России по требованию компании – разработчика тестов для оценки персонала Ontarget, подавшей иск в Мосгорсуд.
Ведомости вчера в 23:56
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Футбол

Капелло: Роналдо создал мне больше всего проблем

Газета.Ru вчера в 17:50
Общество

В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях

В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
РИА Новости 18 мая в 12:53
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Общество

Сбербанк выявил новые схемы мошенничества

Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
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Гаджеты

AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3

Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews вчера в 13:43
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Происшествия

В США посетитель кафе выстрелил в повара из-за просьб надеть маску

Работники одного из кафе сети Waffle House сообщили полиции, что после полуночи 14 мая к ним пришел посетитель без маски, который позже был опознан как 27-летний Келвин Уотсон.
ИА Красная Весна 02:30
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Происшествия

Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН

РИА Новости 02:29
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Игры

Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
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Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
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Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
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Происшествия

В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека

23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ вчера в 12:48
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Политика

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Происшествия

В Новосибирской области выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом

Всего в регионе проведено 75 132 теста на коронавирус.
REGNUM 17 мая в 23:41
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Происшествия

Шестой пациент умер от коронавируса в Алтайском крае

Смерть горожанина стала шестой в Алтайском крае среди пациентов с подтвержденным COVID-19.Всего в регионе 1054 человека с установленным коронавирусом, включая 132 детей, выздоровели 546 человек.
Kursk.com 01:59
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Футбол

15 лет назад ЦСКА выиграл Кубок УЕФА

В финале Кубка УЕФА, проходившем в Лиссабоне, армейцы одержали волевую победу над португальским «Спортингом».
RT на русском 18 мая в 07:04
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Общество

Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая

МФЦ откроют в столице с понедельника, 25 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва вчера в 11:18
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Единоборства

Путин пообещал Нурмагомедову, что его отец получит лучшее лечение

Президент России пообещал, что отец Нурмагомедова получит лучшее медицинское лечение.
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Шоу-бизнес

СМИ сообщили, от кого Мария Порошина могла родить пятого ребёнка

Актриса не признаётся, ради кого ушла от мужа и, главное, кто является отцом её долгожданного сына.
7Дней.ру 03:00
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Правительство готовит поправки в закон о госрегистрации недвижимости

Правительство готовит пакет изменений в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко.
РИА Новости 01:00
Общество

На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе

Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета вчера в 09:45
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