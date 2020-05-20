По мнению журналиста, на Украине никто не обязан понимать русский язык, но каждый житель страны должен знать "мову".

с чего всё началось

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные". Такое мнение он выразил на своем YouTube-канале. По его словам, на Украине никто не обязан понимать русский язык, но при этом каждый должен знать украинский.

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