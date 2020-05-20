Политика
Газета.RuУкраинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные". Такое мнение он выразил на своем YouTube-канале. По его словам, на Украине никто не обязан понимать русский язык, но при этом каждый должен знать украинский.
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с чего всё началось
По мнению журналиста, на Украине никто не обязан понимать русский язык, но каждый житель страны должен знать "мову".РИА Новостивчера в 20:11
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Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Коммерсантъ 18 мая в 08:31
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ вчера в 03:38
Общество
Венесуэла через суд требует от Банка Англии вернуть ей золото
Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд с целью добиться от Банка Англии продажи хранящейся у него части золотых резервов Венесуэлы на сумму около $1 млрд.
Коммерсантъ 06:01
Общество
В Нидерландах человек заразился коронавирусом от норки
Случай передачи коронавирусной инфекции от норки человеку был зафиксирован на звероводческой ферме в Нидерландах, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо министра сельского хозяйства страны парламенту.
РИА Новости вчера в 19:47
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои войска в боевую готовность.
Lenta.ru 04:32
Происшествия
В Балакове годовалая девочка захлебнулась в ванной
По предварительным данным, девочка захлебнулась во время купания.
КП - Саратов 05:42
Здоровье
В Костромской области выявлено 500 случаев коронавируса
3 человека заболели в Красном-на-Волге, по 2 зараженных в Буе и Костроме и 1 случай зафиксирован в Нее.
ГТРК Кострома вчера в 02:11
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Общество
Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая
МФЦ откроют в столице с понедельника, 25 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва вчера в 11:18
Экономика
В России в апреле число выданных автокредитов упало в пять раз
Количество купленных в кредит автомобилей в РФ в апреле составило 17,5 тысячи, что в 5,3 раза меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из совместного пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства "Автостат".
РИА Новости 04:21
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Здоровье
За сутки 87 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
На 18 мая в Ростовской области у 2514 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 809 человек, в том числе 12 за сутки, скончался 31 пациент.
Kursk.com 18 мая в 04:51
Здоровье
В Красноярском крае военные развернули полевой обсервационный лагерь
Подразделения материально-технического обеспечения сводного отряда Минобороны РФ развернули полевой обсервационный лагерь на 1 тыс. койко-мест в районе поселка Еруда Красноярского края.
ТАСС вчера в 22:18
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 300 тысяч
В России за последние сутки зарегистрировано 8 764 новых случаев COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Омскрегион 03:41
Политика
Зеленский пожаловался на превращение Украины в историю о Трампе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скандал после огласки его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом «стал некомфортным» лично для него, поскольку шумиха отвлекала внимание международного сообщества «от вопросов, которые были важными для Украины».
Lenta.ru 05:56
Хоккей
Стали известны соперники сборной России на ЧМ-2021 по хоккею
Ранее стало известно, что сборная России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине сыграет в группе с Чехией и Швейцарией, ещё один соперник определится в квалификации, писал NEWS.ru.
News.ru 04:15
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия вчера в 20:13
Армия и оружие
Российский экраноплан А-050 в США назвали «морским монстром»
Американское издание We Are the Mighty назвало его "морским монстром".
Народные новости 17 мая в 19:39
Политика
Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации одобрил на заседании 20 мая закон, разрешающий гражданам голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно и осуществлять сбор подписей избирателей с использованием портала Госуслуг.
Газета.Ru 05:57
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
RT на русском 05:18
Политика
Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимостью прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
News.ru 05:41
Общество
В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях
Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM вчера в 00:44
Армия и оружие
Торт со снотворным: как идеальный пилот угнал МиГ-29
20 мая 1989 года капитан Александр Зуев угнал истребитель МиГ-29 в Турцию. Жизнь Александра Зуева шла, как по маслу.
Радио Sputnik вчера в 20:00
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Экономика
«Детский мир» в апреле снизил выручку на 20%
Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, снизила выручку в апреле 2020 года на 20% в годовом выражении — до 7,5 миллиарда рублей, при этом товарооборот по итогам 18 дней мая увеличился на 2%, говорится в сообщении ритейлера.
ПРАЙМ 02:49