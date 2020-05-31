Политика

REGNUMREGNUMУкраинский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма

Львов, Украина, 31 мая 2020, 15:09 — REGNUM Полностью заблокировать любые отношения с ДНР, ЛНР и Крымом призвал скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов в ходе авторской программы, опубликованной 29 мая на его Youtube-канале.
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Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса

РИА Новости09:17

"Пусть сдохнут!" Украинский журналист пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса

Life.ru09:55

Украинский телеведущий выступает за тотальную блокаду Крыма и Донбасса

News.ru09:36

Львовский журналист пожелал жителям Крыма и Донбасса «сдохнуть»

Телеканал 360°10:43

Украинский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма

REGNUM08:09

Украинский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Крыма и Донбасса

РЕН ТВ08:07

Львовский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма

Взгляд.ру07:40
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Шоу-бизнес

Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым

News.ru вчера в 20:38
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Политика

МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса

Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
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Космос

Корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции

Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Ведомости 10:19
7
Политика

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Технологии

Всё идёт по плану – создатели Dying Light 2 хотят удивить игроков новостью о дате релиза проекта

Городской портал Новый Нижний вчера в 09:00
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Общество

Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

REGNUM 01:36
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Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
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Политика

Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в $250 млрд

Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания «Гордон» Алеси Бацман заявил, что после подписания Будапештского меморандума Украина потеряла около $250 млрд.
РБК 09:06
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
1,6K
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
16
Происшествия

Fox: в ходе протестов в Индианаполисе погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в Индианаполисе (штат Индиана) в ходе протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 09:38
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
752
Общество

Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
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Экономика

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
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Общество

В России изменят правила приема в первый класс

Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
News-24.ru 07:43
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Путешествия

В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах

Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.
Газета.Ru 00:55
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Единоборства

Минеев в первом раунде нокаутировал Пронина

Время МСК 10:15
Общество

Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе

Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
16
Общество

Коронавирус спровоцировал масштабный экономический кризис в КНДР

Эксперты Fitch прогнозируют падение ВВП КНДР в 2020 году на 6%.
Финансовая газета 10:21
Здоровье

В Калининградской области продлили запрет на плановую медпомощь

Калининградские власти продлили запрет на оказание плановой медицинской помощи в больницах региона из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 09:31
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Политика

В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы

РИА Новости 06:45
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Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
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Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подала в суд на отца

В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ 06:39
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Космос

Почему успех Илона Маска означает поражение российского космоса

Американская частная космическая компания Space-X Илона Маска впервые осуществила запуск пилотируемого корабля.
Московский Комсомолец вчера в 17:53
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Политика

Названы востребованные у россиян поправки к Конституции

Больше всего у россиян востребованы предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции, касающиеся социальной сферы, экологии и науки.
Lenta.ru вчера в 07:49
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