Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса

Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса. Он заявил, что является сторонником тотальной блокады обоих регионов.
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Львовский журналист пожелал жителям Крыма и Донбасса «сдохнуть»

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"Пусть сдохнут!" Украинский журналист пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса

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Украинский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Крыма и Донбасса

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