Политика
РИА НовостиУкраинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса
Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса. Он заявил, что является сторонником тотальной блокады обоих регионов.
Читать в источнике
Оценить418
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 12:17, Ашберн
Происшествия
Губернатор Миннесоты принёс извинения пострадавшим журналистам
Губернатор Миннесоты Тим Уолз принёс извинения журналистам, которые были задержаны и на которых нападали полицейские в ночь на воскресенье, 31 мая.
RT на русском 11:26
Общество
Глава Роспотребнадзора исключила одномоментное снятие ограничений
Режим ограничений, который был введен в связи с распространением коронавируса COVID-19, в России одномоментно снят не будет.
РБК 12:07
Армия и оружие
Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун»
Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области.
Газета.Ru 05:05
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Политика
В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»
REGNUM вчера в 10:36
Авто
Новый Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage
Компания Geely начала продажи нового кроссовера с уникальным дизайном Geely Icon в начале текущего года.
Новые автомобили вчера в 23:35
Авто
Кроссовер Range Rover Velar стал 600-сильным
В основе нового проекта от компании Manhart находится топовая модификация Range Rover Velar под названием SVAutobiography Dynamic, которая оснащена компрессорным бензиновым 5,0-литровым двигателем V8.
Тарантас Ньюс 12:09
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Общество
В Подмосковье затопило несколько городов
Пресс-служба губернатора региона сообщает, что остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов.
BFM.ru 09:24
Кино
Режиссёр Дэвид Эйер назвал причину провала фильма «Отряд самоубийц»
Актуальные Новости 10:17
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»
Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru вчера в 16:28
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Единоборства
Бернс победил Вудли на UFC on ESPN 9
Бразилец Гилберт Бернс в главном бою вечера на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей победил американца Тайрона Вудли — 50-45, 50-44, 50-46.
Спорт-Экспресс вчера в 23:52
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Происшествия
Тело ребенка обнаружили возле дамбы в Татарстане
Газета.Ru 12:05
Общество
В Париже открыли площадь перед собором Нотр-Дам
Площадь перед собором Парижской богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), который закрыли после пожара более года назад, открыли для посещений с воскресенья, 31 мая.
РБК 10:58
Происшествия
Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео
Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, снявших момент нападения на инкассаторов в Красноярске.
РИА Новости вчера в 01:39
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о чувствах к Петросяну после развода
Актриса Елена Степаненко простила бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна, после развода.
РЕН ТВ вчера в 17:37
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
Общество
Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
Футбол
«Локомотив» попрощался с Семиным
Газета.Ru 02:11
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Происшествия
Полицейская овчарка нашла пропавшего ребенка в болоте в Чувашии
Служебная немецкая овчарка по кличке Персей взяла след от скамейки на кладбище, где ранее сидел ребенок, и повела полицейских в расположенный рядом лес.
НТВ 11:19
Происшествия
Следователи озвучили версии пожаров в Новой Ладоге
Следственный комитет по Ленинградской области назвал три версии пожаров в Новой Ладоге.
Российская газета 06:32