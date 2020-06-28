Политика

ИзвестияИзвестияУкраинский телеведущий сформулировал цель существования своей страны

Скандально известный своими русофобскими взглядами львовский телеведущий Остап Дроздов заявил, что единственной целью существования Украины является быть «АнтиРоссией». В интервью ISLND TV 27 июня Дроздов посетовал, что Украина вынуждена соседствовать с Россией и полна пророссийских идей.
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Львовский журналист вновь оскорбил соотечественников и признался в ненависти к стране

Московский Комсомолец23:18

Львовский телеведущий: Расцениваю Украину исключительно как анти-Россию

ИА Новороссия14:37

Львовский журналист заявил, что ненавидит Украину из-за населяющих ее «придурков»

Комсомольская правда22:18

Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране

РИА Новости21:34

«Быть АнтиРоссией»: украинский ведущий сформулировал цель страны

News.ru18:39

Украинский телеведущий сформулировал цель существования своей страны

Известия17:42

Украинский журналист заявил, что ненавидит свою страну из-за соотечественников-«придурков»

Life.ru23:07
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Армия и оружие

Россия отправила в Ливию 11 ЗРПК «Панцирь-С»

Территория новостей 05:44
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
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Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 12:58
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Политика

Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб сообщила, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
РИА Новости 17:55
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Общество

В Коми до 14 июля продлили режим ограничений из-за коронавируса

Режим ограничений, введенный в Коми на фоне пандемии коронавируса, продлили до 14 июля, сообщил врио главы региона Владимир Уйба.
Коммерсантъ 19:44
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
6,5K
Футбол

Немецкий легионер «Динамо» рассказал, чем его удивила Россия

Немецкий футболист московского "Динамо" Максимилиан Филипп рассказал, чем его поразила Россия после переезда из Германии.
РИА Новости 03:39
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Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart

По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Известия 22:08
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Армия и оружие

Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»

Руководитель бригады «Уралвагонзавода», занимающейся подготовкой техники к параду Победы, Михаил Бегман заявил, что техника на платформе «Армата» преодолела стадию так называемых «детских болезней».
Военное дело 25 июня в 05:50
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Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском вчера в 07:33
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников

Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия 07:48
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Норвич»

«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Норвич Сити» 27 июня в матче ¼ финала Кубка Англии по футболу.
ИА Красная Весна 18:31
Общество

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

Голосование продлится до 1 июля. За первые два дня голосование по поправкам в Конституции РФ посетило более 21 млн человек.
Piter.tv 08:57
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Космос

Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру отложили

ТАСС 22:14
Культура

Рома Зверь предрек конфликты в творческой среде после приговора Серебренникову

Рома Зверь много часов простоял у здания Мещанского суда, где 26 июня вынесли приговор по делу «Седьмой студии», одним из фигурантов которого стал Кирилл Серебренников.
Московский Комсомолец 07:51
Футбол

Вернер стал лучшим бомбардиром в истории «Лейпцига»

Сегодня форвард «Лейпцига» Тимо Вернер отличился в матче Бундеслиги с «Аугсбургом».
Все про Спорт ру 11:45
Здоровье

В 13 областях Украины могут усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
2
Футбол

Пеп подтвердил, что «Сити» устроит чемпионский коридор для «Ливерпуля»: «Они заслужили»

Sports.ru 23:12
Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
Общественная служба новостей 14:16
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Экономика

Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн

Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUM 06:08
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Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:56
735
Армия и оружие

На Донбассе военных ВСУ уничтожают неизвестными устройствами

С начала суток на Донбассе погиб один украинский оккупант, еще двое получили ранения при подрыве на неизвестных взрывных устройствах.
Rusvesna.su 12:53
2
Армия и оружие

В России прошли испытания применения «роя» истребителей

«Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в «стае» была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57», — цитирует ТАСС свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
RT на русском 22:40
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
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Космос

Scientific American (США): работает ли астрология? Вот что говорит наука (Scientific American)

В 2012 году опрос общественного мнения показал, что 34% американцев считают астрологию «весьма научной» или «отчасти научной» дисциплиной.
ИноСМИ 17:11
Автоспорт

Хэмилтон раскритиковал Экклстоуна за слова о темнокожих расистах

Ранее Экклстоун в интервью CNN заявил, что «во многих случаях черные — большие расисты, чем белые».
Metaratings 06:25
3
Авто

России предлагают отказаться от продаж автомобилей с ДВС к 2030 году

Реализацию автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания предлагают запретить на территории РФ.
Новые автомобили вчера в 00:42
394
Общество

Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут сократить

Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут существенно сократить.
Lenta.ru 21:21
Общество

Путин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее, чем на 35%.
РИА Новости вчера в 10:29
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК 25 июня в 18:03
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Как работают Яндекс.Новости?
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