Политика
ИзвестияУкраинский телеведущий сформулировал цель существования своей страны
Скандально известный своими русофобскими взглядами львовский телеведущий Остап Дроздов заявил, что единственной целью существования Украины является быть «АнтиРоссией». В интервью ISLND TV 27 июня Дроздов посетовал, что Украина вынуждена соседствовать с Россией и полна пророссийских идей.
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Львовский журналист вновь оскорбил соотечественников и признался в ненависти к стране
Московский Комсомолец23:18
Львовский журналист заявил, что ненавидит Украину из-за населяющих ее «придурков»
Комсомольская правда22:18
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Армия и оружие
Россия отправила в Ливию 11 ЗРПК «Панцирь-С»
Территория новостей 05:44
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 12:58
Политика
Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб сообщила, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
РИА Новости 17:55
Общество
В Коми до 14 июля продлили режим ограничений из-за коронавируса
Режим ограничений, введенный в Коми на фоне пандемии коронавируса, продлили до 14 июля, сообщил врио главы региона Владимир Уйба.
Коммерсантъ 19:44
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Футбол
Немецкий легионер «Динамо» рассказал, чем его удивила Россия
Немецкий футболист московского "Динамо" Максимилиан Филипп рассказал, чем его поразила Россия после переезда из Германии.
РИА Новости 03:39
Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart
По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Известия 22:08
Армия и оружие
Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Руководитель бригады «Уралвагонзавода», занимающейся подготовкой техники к параду Победы, Михаил Бегман заявил, что техника на платформе «Армата» преодолела стадию так называемых «детских болезней».
Военное дело 25 июня в 05:50
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском вчера в 07:33
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия 07:48
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Норвич»
«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Норвич Сити» 27 июня в матче ¼ финала Кубка Англии по футболу.
ИА Красная Весна 18:31
Общество
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня
Голосование продлится до 1 июля. За первые два дня голосование по поправкам в Конституции РФ посетило более 21 млн человек.
Piter.tv 08:57
Культура
Рома Зверь предрек конфликты в творческой среде после приговора Серебренникову
Рома Зверь много часов простоял у здания Мещанского суда, где 26 июня вынесли приговор по делу «Седьмой студии», одним из фигурантов которого стал Кирилл Серебренников.
Московский Комсомолец 07:51
Футбол
Вернер стал лучшим бомбардиром в истории «Лейпцига»
Сегодня форвард «Лейпцига» Тимо Вернер отличился в матче Бундеслиги с «Аугсбургом».
Все про Спорт ру 11:45
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Футбол
Пеп подтвердил, что «Сити» устроит чемпионский коридор для «Ливерпуля»: «Они заслужили»
Sports.ru 23:12
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
Общественная служба новостей 14:16
Экономика
Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн
Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUM 06:08
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:56
Армия и оружие
На Донбассе военных ВСУ уничтожают неизвестными устройствами
С начала суток на Донбассе погиб один украинский оккупант, еще двое получили ранения при подрыве на неизвестных взрывных устройствах.
Rusvesna.su 12:53
Армия и оружие
В России прошли испытания применения «роя» истребителей
«Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в «стае» была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57», — цитирует ТАСС свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
RT на русском 22:40
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Космос
Scientific American (США): работает ли астрология? Вот что говорит наука (Scientific American)
В 2012 году опрос общественного мнения показал, что 34% американцев считают астрологию «весьма научной» или «отчасти научной» дисциплиной.
ИноСМИ 17:11
Автоспорт
Хэмилтон раскритиковал Экклстоуна за слова о темнокожих расистах
Ранее Экклстоун в интервью CNN заявил, что «во многих случаях черные — большие расисты, чем белые».
Metaratings 06:25
Авто
России предлагают отказаться от продаж автомобилей с ДВС к 2030 году
Реализацию автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания предлагают запретить на территории РФ.
Новые автомобили вчера в 00:42
Общество
Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут сократить
Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут существенно сократить.
Lenta.ru 21:21
Общество
Путин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее, чем на 35%.
РИА Новости вчера в 10:29