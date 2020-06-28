Скандально известный своими русофобскими взглядами львовский телеведущий Остап Дроздов заявил, что единственной целью существования Украины является быть «АнтиРоссией». В интервью ISLND TV 27 июня Дроздов посетовал, что Украина вынуждена соседствовать с Россией и полна пророссийских идей.

Политика Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб сообщила, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. 43

Общество В Коми до 14 июля продлили режим ограничений из-за коронавируса Режим ограничений, введенный в Коми на фоне пандемии коронавируса, продлили до 14 июля, сообщил врио главы региона Владимир Уйба.

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 6,5K

Происшествия Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков. 11

Культура Рома Зверь предрек конфликты в творческой среде после приговора Серебренникову Рома Зверь много часов простоял у здания Мещанского суда, где 26 июня вынесли приговор по делу «Седьмой студии», одним из фигурантов которого стал Кирилл Серебренников.

Футбол Вернер стал лучшим бомбардиром в истории «Лейпцига» Сегодня форвард «Лейпцига» Тимо Вернер отличился в матче Бундеслиги с «Аугсбургом».

Здоровье В 13 областях Украины могут усилить карантин Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса. 2

Экономика Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации. 4

Армия и оружие На Донбассе военных ВСУ уничтожают неизвестными устройствами С начала суток на Донбассе погиб один украинский оккупант, еще двое получили ранения при подрыве на неизвестных взрывных устройствах. 2

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 424

Общество Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут сократить Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут существенно сократить.