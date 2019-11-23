Футбол

Газета.RuГазета.RuУкраинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги

Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

«Ни за какие деньги»: украинский тренер отрекся от РФ

Рамблер04:09

Юрий Вернидуб: В Россию я не вернусь ни за какие деньги

ИнфоСМИ02:02

Украинский экс-капитан «Зенита»: «Никогда ни за какие деньги не поеду в Россию»

ProstoProSportвчера в 17:05

Украинский тренер Вернидуб отказался ехать в Россию

МонаВиста00:04

Украинский тренер объяснил нежелание работать в российских клубах

Lenta.ruвчера в 21:10

Украинский тренер рассказал о нежелании работать в клубах из России

Газета.Ru02:35

Юрий Вернидуб: В Россию не поеду никогда

Советский спортвчера в 08:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Общество

Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

РИА Новости вчера в 18:45
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк ответила на слухи о смерти актрисы

Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что слухи о ее смерти не имеют оснований, сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 05:29
Кино

«Холодное сердце 2» обеспечило Walt Disney новый рекорд

Ранее Walt Disney зарабатывала три миллиарда долларов в американском прокате в 2016 году, но произошло это уже в декабре.В международном прокате достижения "Холодного сердца 2" оказались не менее впечатляющими.
Kinonews.ru вчера в 15:45
Политика

США начинают поставки сжиженного газа на Украину

Life.ru 20 ноября в 21:03
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
7Дней.ру 21 ноября в 05:00
Политика

В Госдуме нашли причину дедовщины в армии

Lenta.ru 03:38
Наука

Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона

Индикатор 21 ноября в 16:09
Политика

Медведев вручил партбилеты «Единой России» Аксенову и Развожаеву

РИА Новости 05:35
Происшествия

В аэропорту Львова самолёт выкатился за пределы взлётной полосы

RT на русском 04:19
Политика

Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

РБК 21 ноября в 15:03
Политика

Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
RT на русском 03:18
Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM вчера в 13:38
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности

В последний раз Черно объявила о разрыве с Оганесяном 8 сентября. Звезда обвинила супруга в измене и флирте с другими девушками.
Телепрограмма 21 ноября в 12:25
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Общество

Софию Ротару хотят лишить звания народной артистки

Издание "Телепрограмма" сообщает, что своими действиями Манукян поддержал ведущую «Песни года» Ангелину Вовк, которая выступила против возвращения в Россию Софии Ротару.
Bimru.ru вчера в 04:08
Здоровье

Названы снижающие тестостерон продукты

Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Профиль 03:12
Политика

Пушков прокомментировал заявление Джонсона о влиянии России на брексит

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что предположения о якобы вмешательстве России в брексит сравнимы с теорией о бермудском треугольнике.
RT на русском 04:39
Космос

Астероид размером с челябинский метеорит летит к Земле

На Землю летит неизвестный астероид, который по размеру сопоставим с челябинским метеоритом, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александра Блошенко.
Псковское агентство информации вчера в 15:00
Фигурное катание

Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии

Фигуристка Алена Косторная выиграла золотую медаль на соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском городе Саппоро.
Коммерсантъ 04:55
Политика

Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге

России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
RT на русском 04:31
Технологии

Ученые в России разрабатывают нейросмарт-платформу

Газета Ру сообщает, что ученые Уральского научно-образовательного центра разработают нейросмарт-платформу, собирающую данные о человеке, по которым можно будет создать персональный нейропрофиль.
Вечерние Челны 20 ноября в 05:41
Гаджеты

Xiaomi представила в России новые смартфоны Redmi 8T и Mi Note 10

Discover24 05:04
Политика

США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
РИА Новости вчера в 16:54
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-главу подмосковного Чехова

Известия вчера в 09:43
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС вчера в 13:01
Политика

МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
RT на русском вчера в 15:16
Наука

Американцы заявили об открытии нового штамма ВИЧ

Эксперты из США сообщили, что новый штамм ВИЧ считается официально открытым. В последние 19 лет подобных открытий в США не было.
Rusargument 02:01
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии

Экспресс газета 00:40
Происшествия

СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»

По версии следствия, в мае 2013 года Жаринов занял высшее положение в преступном сообщества — «вор в законе».
Известия 04:51
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. Чемпионат УкраиныБольше новостей по теме
Главное