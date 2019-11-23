Футбол

Газета.RuГазета.RuУкраинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги

Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
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Юрий Вернидуб: В Россию не поеду никогда

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Юрий Вернидуб: В Россию я не вернусь ни за какие деньги

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Как заявил режиссер, «кино должно показывать все недостатки общества», но «должно быть равновесие».
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Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
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