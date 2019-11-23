Футбол
Газета.RuУкраинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги
Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
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Украинский экс-капитан «Зенита»: «Никогда ни за какие деньги не поеду в Россию»
ProstoProSportвчера в 17:05
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 02:39, Вашингтон
Общество
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
РИА Новости вчера в 18:45
Наука
Останки «библейского» змея с задними лапами обнаружили археологи
Окаменелые останки описанного в Библии змея с ногами нашли палеонтологи эволюционно-палеонтологического Университета Альберты в Аргентине.
МедиаПоток вчера в 08:55
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
РИА Новости вчера в 08:46
Политика
Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию в Иране
Министры иностранных дел РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили во время переговоров в Японии ситуацию вокруг Ирана, сообщается на официальном сайте российского МИД.
iReactor 02:23
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Фигуристы Степанова и Букин вышли в финал Гран-при в танцах на льду
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, вышли в Финал Гран-при.
Газета.Ru 01:43
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«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Коммерсантъ вчера в 13:38
Общество
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru вчера в 22:19
Общество
Путин назвал чушью изменения правил медосмотра для водителей
Президент Российской Федерации В. В. Путин, узнавший из СМИ грядущие изменения правил получения медсправок для водителей, назвал полной чушью.
Похвистнево-Информ 21 ноября в 19:36
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Pravda.Ru вчера в 12:05
Кино
Шахназаров осудил превращение кино в антироссийскую пропаганду
Как заявил режиссер, «кино должно показывать все недостатки общества», но «должно быть равновесие».
Взгляд.ру вчера в 16:35
Здоровье
В Роспотребнадзоре объяснили, как лучше принимать антибиотики
Микробы иногда вырабатывают устойчивость к антибиотикам. Роспотребнадзор дал советы, как этого избежать.
Телеканал 360° 21 ноября в 23:26
Хоккей
«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»
Хоккейный клуб «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» из Нур-Султана.
БИЗНЕС Online вчера в 11:46
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Павел Дуров призвал удалять WhatsApp
Ридус 20 ноября в 18:22
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Экспресс газета вчера в 11:14
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Вести.Ru вчера в 03:15
Политика
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
РИА Новости вчера в 06:25
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Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем
RuNews24.ru 21 ноября в 09:08
Происшествия
Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест
Ленинский районный суд Тюмени направил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова.
Известия вчера в 08:16
Хоккей
Панарин прервал 12-матчевую результативную серию в матче с «Оттавой»
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (1:4). Таким образом, россиянин прервал свою 12-матчевую результативную серию.
Sports.ru вчера в 23:25
Экономика
Работающие пенсионеры могут получить прибавку к пенсии
Пенсии работающим людям в возрасте не индексировали с 2016 года.
СургутИнтерНовости 00:31
Политика
Украинский миллионер сравнил эмиграцию молодежи Украины с коррупцией
Бегство молодых украинцев за границу пагубно сказывается на экономике страны, заявил украинский бизнесмен Александр Меламуд, который считает, что данная ситуация страшнее коррупции.
Экономика сегодня 01:13
Политика
ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) возобновила следствие по делу украинских моряков, задержанных в 2018 году за провокацию в Керченском проливе.
ФАН вчера в 06:27
Наука
В пустыне Наска обнаружили рисунки на земле, созданные в древности
Ранее неизвестные изображения, созданные древними художниками в пустыне Наска на территории современного Перу, обнаружили археологи.
ТАСС Наука 02:27
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА уступили «Реалу» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА в гостях проиграли мадридскому "Реалу" в матче десятого тура регулярного чемпионата Евролиги.
РИА Новости вчера в 17:11
Экономика
«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии
РБК 21 ноября в 23:00
Происшествия
Пропавшую на Кубани девочку нашли в яме туалета
В хуторе Родниковском Краснодарского края найдена пропавшая 9-летняя девочка — Елизавета Набойченко.
Московский Комсомолец 20 ноября в 02:34
Футбол
Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»
Спорт день за днем вчера в 12:37
Происшествия
В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
ТАСС 00:36
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Чемпионат вчера в 06:29