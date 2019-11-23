Футбол
Газета.RuУкраинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги
Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 22:11, Ашберн
Общество
Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе
Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло рядом с Курильскими островами
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали около Курильских островов. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Общество
Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России
Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси», Малкин набрал одно очко
В составе "пингвинов" Евгений Малкин отметился результативной передачей. Российский форвард в 12 матчах набрал 14 (4+10) очков.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Общество
В Китае объяснили причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки «стареют быстрее», чем китаянки.
Политика
США назвали условие оказания помощи Сирии
Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Фигурное катание
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Армия и оружие
Швеция обвинила российское судно в нарушении границы
Швеция расценила этот случай как нарушение правил пребывания на территории страны, так как у судна не было действующего разрешения.
Гаджеты
Смартфон iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти
В Сети появились некоторые данные о новых смартфонах iPhone 12 Pro 2020 года. Предполагается, что аппарат получит 6 Гб оперативной памяти.
Общество
Стало известно о шведском гражданстве министра обороны Ирака
Как сообщает телекомпания SVT Nyheter, Министерство обороны Швеции обнародовало данные о наличии шведского гражданства у министра обороны Ирака Наджаха аш-Шамри.
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали о своей борьбе с раком
Оказалось, что Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова узнали о своем диагнозе в один день.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Общество
Народные приметы на 23 ноября покажут, какой будет зима
Происшествия
Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введён в Анапе в связи с горящими в районе посёлка Чембурка плавнями.
Политика
ФБК обжалует отказ суда принять его иск к Путину
Основанная политиком Алексеем Навальным организация ФБК преследуется начиная с сентября за инкриминируемое ей отмывание денег в размере 1 млрд рублей.
Политика
В Госдуме предложили отправить «посылочку из унитазов» для ВМС Украины
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил отправить Киеву "посылочку из унитазов".
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Экономика
Рэй Далио поставил 1 млрд долларов, что рынок акций упадет
Рэй Далио, миллиардер, основатель хеджфонда Bridgewater Associates LP решил поставить больше одного миллиарда долларов на то, что фондовый рынок рухнет к марту 2020 года.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Авто
Компания ГАЗ продлила права на логотип редкой Волги
Как пишет издание «Drom» со ссылкой на базу Роспатента, ГАЗ решил продлить свидетельство на регистрацию товарного знака редкой версии Волги ГАЗ-3111, которая производилась с 1999 по 2004 год.
Шоу-бизнес
Королевская семья объявила Меган Маркл и принцу Гарри бойкот
В ходе которого Меган Маркл и принц Гарри несколько раз нарушили королевский этикет.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
Музыка
Шнуров пропустил уральскую певицу в следующий этап шоу на «Первом канале»
Уральская певица из Качканара Ирина Чувакова прошла в следующий этап музыкального шоу «Голос».
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»
Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
Здоровье
Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.