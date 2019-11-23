Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.

Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги

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