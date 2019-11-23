Футбол

Газета.RuГазета.RuУкраинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги

Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Юрий Вернидуб: В Россию не поеду никогда

Советский спорт08:30

Украинский экс-капитан «Зенита»: в Россию не поеду ни за какие деньги

РИА Новости13:28

Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги

Газета.Ru21:32

Украинский тренер объяснил нежелание работать в российских клубах

Lenta.ru21:10

Украинский экс-капитан «Зенита»: «Никогда ни за какие деньги не поеду в Россию»

ProstoProSport17:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 22:11, Ашберн
Общество

Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе

Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Российская газета 20:04
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло рядом с Курильскими островами

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали около Курильских островов. Об этом сообщила Геологическая служба США.
ТАСС 20:06
Общество

Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
REGNUM 20:13
Хоккей

«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси», Малкин набрал одно очко

В составе "пингвинов" Евгений Малкин отметился результативной передачей. Российский форвард в 12 матчах набрал 14 (4+10) очков.
Sportbox.RU 21:38
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
Общество

«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде

РБК 14:26
Шоу-бизнес

Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
ТВ Центр вчера в 10:38
Общество

В Китае объяснили причины быстрого старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки «стареют быстрее», чем китаянки.
Lenta.ru 21:42
Политика

США назвали условие оказания помощи Сирии

Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Lenta.ru 19:06
Фигурное катание

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Известия 04:45
Армия и оружие

Швеция обвинила российское судно в нарушении границы

Швеция расценила этот случай как нарушение правил пребывания на территории страны, так как у судна не было действующего разрешения.
Росбалт 12:45
Гаджеты

Смартфон iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти

В Сети появились некоторые данные о новых смартфонах iPhone 12 Pro 2020 года. Предполагается, что аппарат получит 6 Гб оперативной памяти.
Дни24 12:49
Общество

Стало известно о шведском гражданстве министра обороны Ирака

Как сообщает телекомпания SVT Nyheter, Министерство обороны Швеции обнародовало данные о наличии шведского гражданства у министра обороны Ирака Наджаха аш-Шамри.
Московский Комсомолец 21:46
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали о своей борьбе с раком

Оказалось, что Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова узнали о своем диагнозе в один день.
Дни24 10:38
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец 07:43
Общество

Народные приметы на 23 ноября покажут, какой будет зима

Известия Мордовии 09:44
Происшествия

Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введён в Анапе в связи с горящими в районе посёлка Чембурка плавнями.
REGNUM 19:23
Политика

ФБК обжалует отказ суда принять его иск к Путину

Основанная политиком Алексеем Навальным организация ФБК преследуется начиная с сентября за инкриминируемое ей отмывание денег в размере 1 млрд рублей.
ЗакC.Ру 11:22
Политика

В Госдуме предложили отправить «посылочку из унитазов» для ВМС Украины

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил отправить Киеву "посылочку из унитазов".
Экономика сегодня 21:06
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
Экономика

Рэй Далио поставил 1 млрд долларов, что рынок акций упадет

Рэй Далио, миллиардер, основатель хеджфонда Bridgewater Associates LP решил поставить больше одного миллиарда долларов на то, что фондовый рынок рухнет к марту 2020 года.
ГЛАС.RU 12:40
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва 06:58
Авто

Компания ГАЗ продлила права на логотип редкой Волги

Как пишет издание «Drom» со ссылкой на базу Роспатента, ГАЗ решил продлить свидетельство на регистрацию товарного знака редкой версии Волги ГАЗ-3111, которая производилась с 1999 по 2004 год.
Тарантас Ньюс 06:52
Шоу-бизнес

Королевская семья объявила Меган Маркл и принцу Гарри бойкот

В ходе которого Меган Маркл и принц Гарри несколько раз нарушили королевский этикет.
Новая Кубань 03:38
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой

Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
КП - Новосибирск 09:05
Музыка

Шнуров пропустил уральскую певицу в следующий этап шоу на «Первом канале»

Уральская певица из Качканара Ирина Чувакова прошла в следующий этап музыкального шоу «Голос».
URA.Ru 20:57
Происшествия

Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии

РИА Новости 17:11
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
7Дней.ру вчера в 05:00
Здоровье

Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя

Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
ФАН 11:08
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. Чемпионат УкраиныБольше новостей по теме
Главное