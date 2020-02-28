Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuУкраинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу

Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной. Военный также поделился планами "вернуть" Украине Азовское море и Керченский пролив.
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На Украине оценили шансы России «взять» Одессу

Lenta.ru09:50

На Украине оценили шансы России захватить Одессу. На заявление ответили в Совфеде

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Украинский вице-адмирал заявил, что Россия не сможет «взять» Одессу

Московский Комсомолец08:00

Украинский вице-адмирал пообещал защитить Одессу от захвата Россией

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Пилот частного вертолета, потерпевшего крушение в Астраханской области, погиб, сообщил представитель регионального управления МЧС.
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Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич продолжит карьеру в Китае.
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Что изменится в жизни россиян с 1 марта

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Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
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Российский писатель и автор романа "Географ глобус пропил" Алексей Иванов раскритиковал американского коллегу Джеймса Эллроя за грубую оценку творчества Федора Достоевского.
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Армия и оружие

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Министерство обороны Российской Федерации представило видеозапись, на которой можно наблюдать, как бойцы Сил специальных операций ликвидируют террористов.
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Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий».
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Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Страдающая на фоне коронавируса экономика Китая может восстановится к 1 июлю текущего года при условии открытия границы РФ - КНР, считает профессор экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, генеральный директор вузовского Центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Александр Латкин.
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В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
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Панарин набрал очки в 12 матче кряду и установил личный рекорд

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Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
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