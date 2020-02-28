Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuУкраинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу

Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной. Военный также поделился планами "вернуть" Украине Азовское море и Керченский пролив.
Читать в источнике
Комментировать430

Подробнее о событии

На Украине уверены, что в случае войны российский десант не возьмет Одессу

REGNUM15:24

Украинский вице-адмирал заявил, что Россия не сможет «взять» Одессу

Московский Комсомолец08:00

Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу

Газета.Ru13:26

На Украине оценили шансы России «взять» Одессу

Lenta.ru09:50

Вице-адмирал Украины заявил об отсутствии шансов у РФ «взять» Одессу

Известия08:19

На Украине оценили шансы России захватить Одессу. На заявление ответили в Совфеде

URA.Ru15:15

Украинский вице-адмирал пообещал не дать захватить Одессу России

РИА Новости07:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 22:04, Ашберн
Кино

Представлены постеры экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович

Главные роли в экранизации исполнили актриса Милла Йовович и актер Тони Джаа. Именно они были изображены на первых постерах.
iReactor 15:28
Армия и оружие

Истребитель F-16 уничтожил в Сирии российский ЗРПК «Панцирь-С»

Avia.pro 05:21
Здоровье

ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»

Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий».
BFM.ru 14:05
Армия и оружие

Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе

Турция на переговорах с Россией по Идлибу настаивала на устойчивом перемирии и отводе Сирийской арабской армии (САА) за границы зоны деэскалации.
ФАН 12:09
Армия и оружие

Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
Газета.Ru 20:17
Происшествия

Число погибших в банном комплексе в Москве возросло до трех

Газета.Ru 16:45
Космос

В Туманности Андромеды черные дыры поглощают звезды-доноры — Роскосмос

Красная весна 15:16
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
Политика

Секретарь СНБО назвал сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «лучшее лекарство от коронавируса» в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
Известия 07:59
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США

Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Дни24 вчера в 07:00
Общество

Гороскоп на 26 февраля: кто всех простит, кому нужна удача

Тельцам следует быть открытыми к общению, чтобы завести новых друзей. Близнецам сегодня нужно быть проще в общении.
Крестьянская жизнь 26 февраля в 05:30
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru 11:12
Политика

Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Газета.Ru 18:46
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Газета.Ru 20:28
Игры

Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей

Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
News.ru 01:13
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал трогательную Аллу Пугачеву с детьми

Очередной снимок семьи Максим Галкин выложил в Instagram-аккаунте. На нем запечатлены Алла Пугачева и маленькие Гарри и Лиза.
Gazeta.SPb 18:02
Происшествия

Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину арестовали

Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Вечерняя Москва вчера в 23:10
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия 10:24
Футбол

Серхио Рамос в преддверии «Эль-Класико» восхитился игрой Месси

Защитник «Реала» Серхио Рамос в предверии матча 26-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» высоко оценил игру капитана сине-гранатовых Лионеля Месси.
Матч ТВ 13:20
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru 12:59
Армия и оружие

Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии

РИА Новости вчера в 18:05
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Энергетика

На Украине заявили о возможности «Газпрома» уничтожить «Нафтогаз»

Российская компания «Газпром» может создать на Украине дочерние компании и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создавая для «Нафтогаза» серьезную конкуренцию.
Известия 17:40
Единоборства

Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Лезги газет 09:07
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Известия вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News 06:23
Армия и оружие

Турция уничтожила военный конвой сирийской армии в Идлибе

NewInform вчера в 19:27
Шоу-бизнес

Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
News.ru вчера в 09:59
Политика

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
РИА Новости вчера в 23:27
Здоровье

Почти 46% всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели

В Государственном комитете по вопросам здравоохранения Китая рассказали, что почти 46% всех заразившихся коронавирусом уже выздоровели и были выписаны из больницы.
МР7.ру вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное