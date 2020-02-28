Армия и оружие
Газета.RuУкраинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу
Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной. Военный также поделился планами "вернуть" Украине Азовское море и Керченский пролив.
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В Совфеде оценили заявление украинского командующего ВМС о возможности России «взять» Одессу
Комсомольская правда12:57
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