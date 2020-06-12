с чего всё началось

«Никчемными» с юридической точки зрения признал минские соглашения украинский вице-премьер Алексей Резников, являющийся также первым заместителем главы делегации республики в контактной группе.

Общество В Ленинградской области сняли запрет на услуги каршеринга Временный запрет на услуги каршеринга был введен на территории Ленинградской области с 15 апреля после принятия аналогичной меры в Санкт-Петербурге.

Авто Загрузка автозаводов в России упала ниже 30% По данным министерства, загрузка автозаводов за время пандемии упала почти вдвое - с 50% до менее чем 30%. 1

Здоровье В Бурятии выявили ещё 50 больных коронавирусом Из 50 новых случаев COVID-19: девять человек – прибывшие из других регионов РФ, 11 человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. 135

Здоровье 835 случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области 10 июня в Амурской области зарегистрированы новые случаи коронавируса: 24 - в Свободном, восемь - в Благовещенске, четыре - в Сковородинском районе, по два - в Благовещенском и Михайловском районах. 78

Игры Capcom анонсировала Resident Evil Village Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности. 11

Экономика Путин дал поручения по поддержке образования По итогам совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки области. 16

Футбол Бывший тренер «Спартака» Кузнецов: «Кононов был не против подписать Деспотовича. Уверен, он бы нам помог» Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов, работавший в московском клубе в штабе Олега Кононова, рассказал о несостоявшемся переходе в стан красно-белых летом 2019 года нападающего Джордже Деспотовича, выступавшего на тот момент за «Оренбург».

Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 207

Общество Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв коронавируса Бразилия обогнала Великобританию по числу жертв коронавируса и вышла на второе место в мире по данному показателю.

Общество Работающие 1 июля получат повышенную оплату Все работающие россияне 1 июля - в День голосования по поправкам в Конституцию - получат повышенную оплату. 1,9K

Экономика «Лучше поспешить»: ПФР принимает заявления на новую выплату В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что продолжают принимать заявления на новую денежную выплату, но просят граждан не откладывать подачу заявки в долгий ящик, сообщает PRIMPRESS. 2

Культура Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы. 1

Общество В Омской области отменили режим самоизоляции Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области. 344