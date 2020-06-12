Политика
РидусУкраинский вице-премьер назвал минские соглашения «никчемными»
«Никчемными» с юридической точки зрения признал минские соглашения украинский вице-премьер Алексей Резников, являющийся также первым заместителем главы делегации республики в контактной группе.
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с чего всё началось
В разговоре с РИА Новости Суздальцев напомнил, что Минские соглашения являются не просто протоколом, а полноценным актом, где прописаны Луганская и Донецкая Народные Республики, а также стоят подписи стран-гарантов, где, помимо России и Украины, есть Франция и Германия.Народные новостивчера в 20:28
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Происшествия
Ефремов не нарушил условия домашнего ареста, записав видеообращение
РЕН ТВ вчера в 18:57
Авто
Названы нововведения, которые в июле ожидают водителей
На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов.
Новые автомобили 00:51
Политика
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян
Ранее Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно.
РИА Новости 11 июня в 00:37
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, посвященное смертельному ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 20:52
Общество
В Кузбассе за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в Кузассе официально зарегистрированы 997 пациентов с коронавирусом, 361 человек выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 629 пациентов с COVID-19.
REGNUM вчера в 00:40
Происшествия
Статус Ефремова по делу о наркотиках определят после допроса
Интерфакс 11 июня в 09:33
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко переезжает в Казань с детьми
Анастасия Костенко переезжает в Казань с детьми Анастасия Костенко покидает Москву и уезжает к мужу в Казань.
Экспресс газета вчера в 05:28
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 10 июня в 02:49
Общество
Эксперт рассказал, почему размагничиваются банковские карты
Директор департамента платежных карт ПСБ Александр Петров в качестве основных причин размагничивания банковских карт назвал воздействие электромагнитного излучения и физическое воздействие.
ФАН 00:55
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
BFM.ru вчера в 22:38
Происшествия
Похваливший террористов российский студент предстанет перед судом
Студент одного из техникумов Омска предстанет перед судом за комментарий в интернете.
Lenta.ru вчера в 22:24
Общество
В Пекине на крупнейшем оптовом рынке обнаружили коронавирус
Пекин, 12 июня 2020, 21:50 — REGNUM На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружили коронавирус на доске для разделки лосося.
REGNUM вчера в 14:50
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную
Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
Paparazzi.ru вчера в 08:26
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 11 июня в 06:33
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета вчера в 07:39
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обругала матом Малахова
После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов».
Вести Подмосковья вчера в 02:45
Футбол
Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»
Российские детско-юношеские спортшколы получат выплату за переход хавбека Александра Головина в "Монако".
Vprognoze.ru 11 июня в 08:28
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 11 июня в 05:55
Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
RT на русском вчера в 23:04
Здоровье
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru 11 июня в 23:53
Спорт
Месси и Роналду вошли в топ-10 лучших спортсменов XXI века
Чемпионат 11 июня в 09:54
Футбол
«Реалу» понадобился футболист «Челси» Канте
Мадридский "Реал" намерен приобрести полузащитника "Челси" и сборной Франции Нголо Канте.
Вести.Ru вчера в 12:39
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 11 июня в 09:18
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Свободная Пресса вчера в 20:52
Кино
Стала известна дата выхода военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Ранее СМИ распространяли информацию о том, что Sony продала права на показ военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом платформе Apple TV+.
OvideO.ru вчера в 11:32
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Политика
«Укроборонпром» раскритиковал «Антонов» за отказ закупать российские детали через Boeing
Концерн «Укроборонпром» раскритиковал предприятие «Антонов» за отказ закупать детали российского производства через посредника Boeing Distribution, сообщает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
Взгляд.ру вчера в 11:06
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru 10 июня в 14:36