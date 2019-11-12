Политика
Газета.RuУкраинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет. ЕС отменит санкции против России.
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Происшествия
Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги
RT на русском 06:33
Экономика
Нефть: цены могут упасть до $50
Нефтяные котировки пытаются расти 12 ноября в ожидании выступления Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка, где как ожидается президент США поделится планами на второй срок и озвучит конкретику по торговой сделке с Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
REGNUM 07:53
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:40
Шоу-бизнес
Врач-онколог сообщил о вторичной глиобластоме у Анастасии Заворотнюк
Лечащий врач рассказал СМИ о вторичной глиобластоме у популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:00
Общество
ФАС запретила Booking.com требовать от отелей гарантий лучшей цены
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от сервиса онлайн бронирования отелей Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам.
ТАСС 09:40
Авто
Названа дата премьеры кроссовера Mercedes-Maybach
Новый люксовый кроссовер Mercedes-Maybach будет официально представлен 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.
Известия 08:33
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Армия и оружие
ОБСЕ подтвердила завершение процедуры разведения сил в Петровском
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила завершение процесса отвода войск в районе Петровского - на последнем из трех согласованных ранее пилотных участках в Донбассе.
ТАСС 09:53
Политика
Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Известия вчера в 21:55
Шоу-бизнес
Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире
Российский актер Алексей Панин привязал свою дочь к батарее за то, что она устроила беспорядок в квартире.
Lenta.ru 09:28
Происшествия
Найденный при поисках останков студентки СПбГУ череп оказался учебным
Найденный в ходе поисков останков предполагаемой жертвы Олега Соколова, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, череп оказался учебным пособием.
Известия 10:08
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Происшествия
Беспилотный автомобиль «Яндекса» попал в ДТП в Москве
В Москве произошла дорожная авария с участием беспилотного автомобиля, тестируемого специалистом «Яндекса».
Росбалт 08:53
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
RT на русском вчера в 22:03
Политика
Киев объявил о снятии препятствий для встречи «нормандской четверки»
В конце октября Кучма заявлял, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине».
Lenta.ru 10:15
Армия и оружие
«Наиболее угрожающий» сценарий войны между Россией и Украиной раскрыли в Киеве
Бомбардировка Киева является «наиболее угрожающим» сценарием вооруженного конфликта между Российской Федерацией и Украиной.
Аргументы недели 02:09
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 09:35
Политика
Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду
Парламент Молдавии на заседании во вторник голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.
РИА Новости 05:52
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 10 ноября в 02:46
Политика
МИД Украины поделился ожиданиями от встречи в «нормандском формате»
Украинская сторона рассчитывает, что встречу лидеров в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина «развивалась дальше».
ФАН 02:02
Политика
Путин о строительстве космодрома «Восточный»: Воруют сотни миллионов
Аргументы недели вчера в 03:45
Армия и оружие
«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С
Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
REGNUM 08:29
Общество
Названы худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Лала Кент появилась на премии в атласном платье-корсете. Наряд девушки выглядит незавершенным и непродуманным.
Piter.tv 09:30
Футбол
«Ростов Арену» передали в собственность Ростовской области
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 08:25
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной зашли в тупик
Переговоры по газу между Россией и Украиной зашли в тупик.
Газета.Ru 08:06
Кино
Леонардо Ди Каприо отмечает 45-летие
Любимый зрителями по всему миру Леонардо Ди Каприо 11 ноября отмечает свой 45-й день рождения.
Российская газета вчера в 06:50
Кино
Режиссер девятого «Форсажа» рассказал о завершении съемок картины
Режиссер Джастин Лин сообщил в своем Instagram-аккаунте, что съемки девятой части "Форсажа" закончены.
Народные новости 07:10