Политика
Газета.RuУкраинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет. ЕС отменит санкции против России.
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Вице-премьер Украины сообщил о готовности снять санкции против России за «компенсации в любой форме»
Комсомольская правда03:17
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:26, Вашингтон
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