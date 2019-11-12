с чего всё началось

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет. ЕС отменит санкции против России.

Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

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